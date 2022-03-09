Уже неоднократно появлялась информация о намерении компании Google в недалёком будущем выпустить смартфон Pixel 6a и первые для себя смарт-часы Pixel Watch. Однако, ещё какое-то время их предстоит подождать, пишет Gizmochina.
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Похоже, что бюджетный смартфон американского производителя перенесли как минимум до июля. Pixel Watch можно ждать в лучшем случае в мае. Об этом в Твиттере заявил инсайдер Джон Проссер. По его словам, в реальности часы могут появиться даже позже.
Прежде была неофициальная информация, что первые смарт-часы Google представят 26 мая. Возможно, на самом деле их анонсируют одновременно со смартфоном. По мнению инсайдера, основной причиной задержки продуктов является дефицит, затронувший многие устройства многих производителей.
Нынешнее поколение смартфонов Pixel работает на собственных процессорах Google Tensor. Предположительно, Pixel 6a получит тот же процессор Tensor GS101, что и Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Пока всё это не подтверждено официально.