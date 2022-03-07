На форумах и в некоторых приложениях группового общения можно проводить опросы, чтобы узнать мнения участников по тем или иным вопросам. Мессенджер WhatsApp является самым популярным в мире, но в нём такой возможности до сих пор не было. Pocketnow и WABetaInfo сообщают, что скоро это недостаток будет ликвидирован.
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Было представлено изображение, подтверждающее работу над возможностью создавать опросы и принимать в них участие. В Telegram эта возможность есть уже довольно, чем и пользуются участники разных групп. Предположительно, опросы в WhatsApp будут защищены сквозным шифрованием и станут доступными только в групповых чатах.
Также сообщается, что скоро WhatsApp позволит пользователям отслеживать группы и сообщества, в состав которых они входят. Вкладка «Сообщества» придёт на замену вкладке «Камера». Там можно будет просматривать все свои сообщества и группы. Сроки появления этой вкладки не сообщаются.
WhatsApp получит также опцию переноса чатов с Android-приложения на iOS, автоматическое удаление сообщений спустя двое суток и новый пользовательский интерфейс голосовых вызовов.