Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy M23 и M33 с экранами 6,6 дюйма и камерами 50 Мп Samsung продолжает выпускать аппараты нового поколения в разных ценовых категориях

У Samsung пятница выдалась напряжённым днём. Сначала были анонсированы смартфоны Galaxy A13 и A23 4G, а следом за ними представили Galaxy M23 5G и M33 5G. Они обладают экранами с диагональю 6,6 дюйма и основной камерой 50 Мп, пишет Pocketnow.

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Это экраны LCD с разрешением 1080 x 2408 и частотой обновления 60 Гц с защитой Gorilla Glass 5. Размеры Galaxy M23 составляют 165,5 x 77 x 8,4 мм при весе 198 г, а у Galaxy M33 размеры 165,4 x 76,9 x 9,4 мм, вес 215 г. Внутри выреза располагается передняя камера 8 Мп с апертурой f/2.2.

Galaxy M23 работает на 8-ядерном процессоре с частотами 2,2 ГГц и 1,8 ГГц, у Galaxy M33 частоты процессора 2,4 ГГц и 2 ГГц. В обоих случаях поддерживается стандарт связи 5G. У M23 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ, у M33 6/8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище с поддержкой карт памяти.

Кроме основной камеры 50 Мп с апертурой f/1,8 есть сверхширокоугольная 5 Мп с апертурой f/2,2 и сенсор глубины 2 Мп f/2,4. У Galaxy M33 вдобавок имеется камера макро 2 Мп f/2.2. Установлена система Android 12.0 с оболочкой One UI 4.1. У M23 батарея 5000 мАч, у Galaxy M33 6000 мАч. В обоих случаях есть сканер отпечатков пальцев.

Galaxy M23 предлагается в тёмно-зелёном и светло-голубом цветовых вариантах, а Galaxy M33 в зелёном, синем и коричневом. Цены не названы, но продажи этих устройств ожидаются в Европе.

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