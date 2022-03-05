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Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy A13 и A23 с экранами размером 6,6 дюйма
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В пятницу компания Samsung объявила о прекращении продаж своих продуктов в России. Для остального мира она представила смартфоны Galaxy A13 и A23. Это модели без поддержки стандарта связи 5G с четырьмя камерами и зарядкой мощностью 25 Вт. Похожий смартфон Galaxy A13 5G появился в США в декабре за $249,99.

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Характеристики двух новинок похожи. В обоих случаях предлагаются экраны LCD размером 6,6 дюйма с разрешением 1080 x 2408 пикселей и частотой 60 Гц. Спереди установлено защитное стекло Gorilla Glass 5. У Galaxy A13 размеры корпуса 165,1 x 76,4 x 8,8 мм, вес 195 г, а у Galaxy A23 165,4 x 76,9 x 8,44 мм и 195 г. Внутри выреза находится передняя камера 8 Мп с апертурой f/2.2.

Galaxy A13 работает на 8-ядерном процессоре с частотами 2,2 и 2 ГГц, а Galaxy A23 на чипе с частотами 2,4 ГГц и 1,9 ГГц. У A13 предлагаются варианты памяти 3/4/6 ГБ и хранилище 32/64/128 ГБ с поддержкой карт памяти. У A23 4/6/8 ГБ памяти и 64/128 ГБ хранилище.

Основная задняя камера в обоих случаях 50 Мп f/1.8. Есть сверхширокоугольная камера 5 Мп f/2.2, макро 2 Мп f/2.4 и сенсор глубины 2 Мп f/2.4. Используется Android 12.0 с оболочкой One UI 4.1. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка мощностью 25 Вт. Сканер отпечатков пальцев располагается сверху на корпусе.

Galaxy A13 и A23 доступны в чёрном, белом, персиковом и синем цветовых вариантах. В Нидерландах уже принимают предварительные заказы на Galaxy A13 4G. 4/64 ГБ стоит 190 евро, а 4/128 ГБ 210 евро.

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#samsung #смартфоны
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