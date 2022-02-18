Некоторые пользователи считают Firefox отличным браузером. Он достаточно быстрый и ориентирован на конфиденциальность, поддерживая сторонние и собственные плагины для расширения функциональности. Однако, ему не по силам пошатнуть безоговорочное лидерство Chrome, поэтому доля рынка Firefox падает.
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Wired и Techspot пишут, что на долю Firefox приходится 4% браузеров, тогда как 10 с лишним лет назад она была 20%. Доходы разработчиков сократились соответственно и не похоже, что этот процесс можно обратить вспять. Бывшие сотрудники Mozilla полагают, что компания проиграла войну браузеров и практически не имеет шансов вернуть прежние результаты.
В результате Mozilla ищет новые источники дохода. Сейчас одним из основных источников является маркетинговая сделка Mozilla и Google. В её рамках Google является поисковой системой по умолчанию в Firefox. Это даёт около $400 млн, что является основой заработков компании.
Подобная зависимость от главного конкурента не может длиться вечно. Чтобы подстраховаться, Mozilla пытается создать платные продукты и сервисы. Первой попыткой является Mozilla VPN по цене $10 в месяц. VPN предлагает шифрование данных на устройстве, 30-дневную гарантию возврата денег и строгую политику отсутствия записей. Предположительно, в прошлом году сервис принёс компании 14% её доходов.