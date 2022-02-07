Несколько недель назад была информация, согласно которой флагманский графический процессор Nvidia Hopper GH100 будет производиться на техпроцессе 5 нм с размером кристалла около 900 мм2. Это сделало бы его самым большим GPU в истории. Теперь WCCFTech сообщает, что количество транзисторов может превышать 140 млрд.
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Для сравнения, текущие флагманские чипы для датацентров, вроде AMD Aldebaran в линейке серии Instinct MI200 и Nvidia Ampere GA100 в ускорителях A100, имеют 58,2 и 54,2 млрд транзисторов соответственно. Это почти в 2,5 раза меньше по сравнению с числом в Hopper GH100.
Плотность у Ampere A100 65,6 млн транзисторов на квадратный миллиметр, а у Aldebaran при размере чипе 790 мм2 плотность 73,6 млн транзисторов на квадратный миллиметр. Если размер GH100 около 900 мм2, плотность будет более 150 млн транзисторов/мм2. Техпроцесс 5 нм позволит увеличить её в два с лишним раза.
Пока всё это неофициально и сведения касаются только монолитного графического процессора GH100 Hopper. Графический чип MCM является отдельной единицей и получит название GH102. Графический процессор Hopper как в монолитной, так и в MCM-форме, даст заметное увеличение числа транзисторов.
Nvidia GH100 будет производить компания TSMC. В чипе ожидается два модуля графического процессора следующего поколения, в сумме 288 модулей SM. Сколько в каждом модуле ядер, неизвестно. Если их будет 64 ядер, общее количество составит 18432. Nvidia может установить больше ядер FP64, FP16 и Tensor, что повысит производительность. Это позволит конкурировать с Intel Ponte Vecchio.