В рядах небольших смартфонов может появиться пополнение

Около месяца назад состоялся релиз линейки смартфонов Xiaomi 12. Их было три: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Согласно новым сведениям, новой моделью может стать Xiaomi 12 mini.

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Инсайдер @Shadow_Leak в Твиттере показал вероятное изображение этого устройства. Можно увидеть три камеры сзади с вертикальным расположением. Справа находится светодиодная вспышка, а внизу логотип Xiaomi. Ожидается экран AMOLED с диагональю менее 6 дюймов.

Недавно сообщалось, что по объёму продаж смартфонов лидерство в Китае захватила Apple. Xiaomi 12 mini может стать конкурентом наиболее компактным и дешёвым вариантам iPhone. Возможно, смартфон будет выпущен одновременно с другими во время мирового релиза, считает Pocketnow.

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