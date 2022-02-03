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Около месяца назад состоялся релиз линейки смартфонов Xiaomi 12. Их было три: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Согласно новым сведениям, новой моделью может стать Xiaomi 12 mini.

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Инсайдер @Shadow_Leak в Твиттере показал вероятное изображение этого устройства. Можно увидеть три камеры сзади с вертикальным расположением. Справа находится светодиодная вспышка, а внизу логотип Xiaomi. Ожидается экран AMOLED с диагональю менее 6 дюймов.

Недавно сообщалось, что по объёму продаж смартфонов лидерство в Китае захватила Apple. Xiaomi 12 mini может стать конкурентом наиболее компактным и дешёвым вариантам iPhone. Возможно, смартфон будет выпущен одновременно с другими во время мирового релиза, считает Pocketnow.

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#смартфоны #xiaomi
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Бараны грустят по загону.Там кормили и крыша над головой была.Мозгами не надо было думать.Понимаем ваш некрофильский сентиментализм.
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Нет, ты.
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Чувачёк строит рефералку что ле?
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omoikane
19:38
Я это видео видел ничего там Сергей от себя не говорит в основном новости обсуждает и все :D И он прекрасно знал и говорил что интелы и амд современные не догонит еще в интервью с разработчиком лол.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
ЖДАН
19:38
Да,за такую цену это уже мертворожденное дитя.Опоздали лет так на ...цать.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Сергей Венедиктов
19:37
Как раз наоборот Сбербанк ПОХВАЛИЛ Эльбрусы, сказав, что как только вендоры немного допилят корпуса, а программеры сбербанка пересоберут ПО под архитектуру VLIW, СБЕРБАНК перейдет на эти великолепны...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
AKarlson
19:37
ага, а пока ждем - пользуемся свеженькими АМД и Интел ;)
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
OsirisD2
19:37
в видео, которое я скинул) https://youtu.be/AOiAmNgwcPI?t=443
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
omoikane
19:35
Бред школотрона который только из памперсов вылез. США невыгодна ни одна процветающая страна кроме их, а если страна процветает то должна платить свою цену за это. Другого не дано, так было и так есть...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
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