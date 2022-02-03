Около месяца назад состоялся релиз линейки смартфонов Xiaomi 12. Их было три: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Согласно новым сведениям, новой моделью может стать Xiaomi 12 mini.
реклама
Инсайдер @Shadow_Leak в Твиттере показал вероятное изображение этого устройства. Можно увидеть три камеры сзади с вертикальным расположением. Справа находится светодиодная вспышка, а внизу логотип Xiaomi. Ожидается экран AMOLED с диагональю менее 6 дюймов.
Недавно сообщалось, что по объёму продаж смартфонов лидерство в Китае захватила Apple. Xiaomi 12 mini может стать конкурентом наиболее компактным и дешёвым вариантам iPhone. Возможно, смартфон будет выпущен одновременно с другими во время мирового релиза, считает Pocketnow.