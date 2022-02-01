Для обладателей весьма старых видеокарт на графических процессорах Nvidia GeForce Kepler, таких как модели серий GeForce GTX 600 и GTX 700, GTX TITAN, TITAN Z и TITAN Black, Nvidia на этой неделе выпускает новый драйвер с сертификацией WHQL. Это неожиданное событие, поскольку поддержка этих карт на архитектуре Kepler давно прекращена. Однако этот драйвер предназначается не для оптимизации под современные игры.
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Это обновление безопасности, призванное закрыть найденные уязвимости, сообщает Neowin. Прежде Nvidia обещала, что будет выпускать обновления безопасности для Kepler до сентября 2024 года.
В журнале изменений не описываются исправленные баги или известные проблемы. Сказано лишь, что драйвер может закрыть многочисленные проблемы в системе безопасности. Nvidia обещает сообщить дополнительную информацию на странице бюллетеня безопасности за февраль.