Дефицит чипов затронул весь мир, включая производителей-гигантов. Apple, Samsung, Microsoft, Sony, автопроизводители - процессоров не хватает всем. Администрация президента США провела опрос по поводу того, что вызывает дефицит чипов и как долго он продлится? Ответы даёт отчёт Министерства торговли США, сообщает Pocketnow.
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Там провели опрос примерно 150 входящих в сети поставок полупроводников компаний. Был сделан вывод, что предложение остаётся слабым для удовлетворение нынешнего спроса. Прекращения дефицита в этом году не ждут.
Принять участие в опросе вызвались не все компании. Однако, Министерство торговли имеет право запрашивать информацию у работающих в США компаний.
За последние два года потребность в чипах возросла примерно на 20%. Средний запас чипов сократился: в 2019 году он был на 40 дней, в 2021 году менее чем на 5 дней.
Правительство США готово потратить $52 млрд долларов на производство и разработки полупроводниковых продуктов. Финансирование уже одобрено, но это не устранит нехватки видеокарт в этом году.