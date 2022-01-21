В прошлом году мессенджер WhatsApp разрешил переносить чаты с системы iOS на Android. Соответственно, при переходе с iPhone на Android-устройство можно было забрать с собой историю переписки. До сих пор не было возможности переносить чаты в противоположном направлении.
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WABetaInfo и AndroidAuthority сообщают, что существуют скриншоты, показывающие перенос чатов с Android на iOS. Они сделаны в бета-версии приложения для iOS (версия 22.2.74). При этом сама функциональность пока остаётся недоступной. Из скриншотов можно узнать, что на перенос чатов нужно явное разрешение пользователя.
Пока непонятно, можно ли восстановить чаты в процессе первого запуска WhatsApp на iPhone или в любой момент. Когда такая возможность появится, также неизвестно.