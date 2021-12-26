Компактный флагманский смартфон Xiaomi 12 будет анонсирован 28 декабря, во вторник. Очередная утечка данных позволила ознакомится с некоторыми его характеристиками. Вместе с этой моделью будут представлены также Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro, напоминает Gizmochina.
реклама
Стандартная модель будет обладать экраном AMOLED размером 6,28 дюйма с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц, 12-битным цветом, стандартом HDR10+ и яркостью до 1500 нит. Этот экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus. Ожидается использование процессора Snapdragon 8 Gen 1, оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилища UFS 3.1.
Ещё говорится о разрешении передней камеры 20 Мп. Правда, сама Xiaomi упоминала селфи-камеру 32 Мп с фильтром украшения для сглаживания кожи. Основная задняя камера должна быть 50 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп с полем обзора 123 градуса и камера телефото 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом.
Ёмкость батареи составит 4500 мАч, мощность подзарядки 67 Вт. Ещё будет беспроводная подзарядка 30 Вт и двунаправленная подзарядка 10 Вт. Установлена система Android 12 с оболочкой MIUI 13. Также представлены стереодинамики с Dolby Vision и Harmon Kardon. Ожидаются конфигурации 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.