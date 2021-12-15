Компания Microsoft объявила, что сквозное шифрование теперь поддерживается в звонках один на один в её приложении Teams. Данная функциональность была доступна для тестирования на протяжении нескольких месяцев, сообщает Softpedia.
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Публичная предварительная версия появилась в октябре, а теперь сетевые администраторы могут включить и управлять этой функциональностью в своих организациях после распространения сквозного шифрования в финальной версии Microsoft Teams.
По умолчанию сквозное шифрование выключено. Когда сетевой администратор настроит политику и включит её для избранных пользователей, эти пользователи должны будут включить сквозное шифрование в настройках своего клиента. Администраторы получат возможность отключать сквозное шифрование в звонках один на один.
Шифрование доступно в версиях приложения для Windows и Mac. Когда она активно, перестают работать некоторые функциональные возможности, такие как запись звонков, субтитры и перевод. Также перестают работать перенаправление вызовов, парковка вызовов, объединение вызовов и сопутствующие вызовы.
Понять, включено сквозное шифрование или нет, можно при помощи индикатора в виде щита с замком в верхнем левом углу экрана. Применяются технологии шифрования сервиса Microsoft 365.
Для получения поддержки сквозного шифрование рекомендуется обновить клиент до последней версии.