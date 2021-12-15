Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Приложение Microsoft Teams получает сквозное шифрование в звонках один на один
Сквозное шифрование доступно для всех пользователей
анонсы и реклама
-13000р на MSI RTX 3070
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке

Компания Microsoft объявила, что сквозное шифрование теперь поддерживается в звонках один на один в её приложении Teams. Данная функциональность была доступна для тестирования на протяжении нескольких месяцев, сообщает Softpedia.

реклама

Публичная предварительная версия появилась в октябре, а теперь сетевые администраторы могут включить и управлять этой функциональностью в своих организациях после распространения сквозного шифрования в финальной версии Microsoft Teams.

По умолчанию сквозное шифрование выключено. Когда сетевой администратор настроит политику и включит её для избранных пользователей, эти пользователи должны будут включить сквозное шифрование в настройках своего клиента. Администраторы получат возможность отключать сквозное шифрование в звонках один на один.

Шифрование доступно в версиях приложения для Windows и Mac. Когда она активно, перестают работать некоторые функциональные возможности, такие как запись звонков, субтитры и перевод. Также перестают работать перенаправление вызовов, парковка вызовов, объединение вызовов и сопутствующие вызовы.

Понять, включено сквозное шифрование или нет, можно при помощи индикатора в виде щита с замком в верхнем левом углу экрана. Применяются технологии шифрования сервиса Microsoft 365.

Для получения поддержки сквозного шифрование рекомендуется обновить клиент до последней версии.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде


#microsoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft изменила название Xbox Game Pass для пользователей ПК на PC Game Pass
Вредонос Cryptobot собирает пароли криптокошельков
Рождественские скидки – Windows 11 Pro можно получить бесплатно при покупке Microsoft Office
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Конкурент Эфира приносит в 2 раза больше прибыли и может добывать криптовалюту на слабых видеокартах
41
Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
6
117 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 и MIUI 12.5 от 13 декабря 2021 года
3
Биткоин продолжил дешеветь после негативных прогнозов ФРС США и дефолта Evergrande
13
Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
36
9 смартфонов Huawei получат в России стабильную прошивку EMUI 12
4
Карта для майнинга BC-160 от XFX стала доступна на Aliexspress за 2000 долларов
4
Недорогой Core i5-12400F обходит на 20% Ryzen 5 5600X в Cinebench R23, а Core i7-11700K в играх
96
Компания German Bionic представила улучшенный экзоскелет Cray X из углеродного волокна
3
Выгодно ли покупать дорогую DDR5-5200 на процессоре Core i5-12600K для игр – DDR4 vs DDR5 в тесте TG
19
Linux отказывается от поддержки инструкций AMD 3DNow!
16
Можно ли собрать игровой ПК без видеокарты – Ryzen 5 5600G vs GeForce GTX 1050 Ti в тесте Benchmark
25
Киты накопили 24.78 млн монет ETH на $100 млрд, а инвесторы за 7 дней купили Эфира на $400 млн
32
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
41
В EGS отключили предзаказ ремейка Final Fantasy VII после скандала с неадекватной стоимостью проекта
16
Глава Vivaldi призывает пользователей противостоять агрессивному продвижению Microsoft браузера Edge
11
В Китае все смартфоны Sony Xperia Pro-I раскупили за несколько дней
6
В графике анонса новых видеокарт NVIDIA произошли изменения
17
Kia демонстрирует рост продаж электромобилей в Европе
+
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
19

Популярные статьи

Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
88
Младшие проф карты NVIDIA - хороший вариант при текущих ценах на игровые видеокарты
35
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
47
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
84
Выясняем, поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх
29
Обзор SSD Crucial BX500 240GB (CT240BX500SSD1)
44
Как сделать сборку Windows 11 своими руками. Пошаговая инструкция
24
16K: будущее телевизоров после 4K и 8K, чего стоит ожидать и зачем кому-то нужны 15 360 пикселей
30
Заметки на полях: о реалистичной графике в играх для взрослых и готово ли общество к этому
23
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 1)
23

Сейчас обсуждают

Kozma
12:10
Ну, шутки-то теперь у тебя смешней стали? Или не юморишь больше?
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты в РФ – GeForce GTX 1660 Ti потеряла 10%
Chimbal
12:09
Там и конструкция кардинально отличается от классического варианта исполнения основной массы видеокарт, и выполнена по принципу "плата в корпусе", отсюда и нет необходимости в демпферах.
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов
Andruha
12:08
В Германии, например. Я взял рх6600хт за 50к. Нвидэ за эти деньги в лучшем случае предложит 1660с, которая раза в три хуже. Ррц сейчас нигде нет, так что глупо по ней сравнивать
Детальный разбор статистики Steam за последние 13 лет и печальная диаграмма AMD
Эвелина Лина
12:06
Можно, делаю иногда так... а можно стримить с игрового ПК картинку через сервис steam например на самый дешёвый ноутбук, подключённый к ТВ.
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Class1c
12:04
Дайте nvidia геймерам, amd майнерам. Всем остальным - intel
Во время первого криптовалютного бума популярность видеокарт AMD росла быстрее
jsth
12:03
Квака дуэльная игра (не надо мне рассказывать, что там можно играть 2на2). А нужен командный шутер с сложной механикой, без спам/аое дамага. Для меня в идеале чтобы даже гранат и укрытий не было.
Популярный стример Dr Disrespect основал AAA-студию, которая намеревается создать «лучший сетевой шутер в истории»
Эвелина Лина
12:03
Основная фишка игрового ноутбука - это его мощь, заключённая в малый объём. Если взять коэффициент: отношение производительности к объёму, занимаемому устройством, то настольный ПК будет уныло плестис...
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Андрей Почтарев
12:03
Выглядит неплохо, но есть главный минус о котором все молчат - эти карты работают только с процессорами Intel 10, 11, 12 поколения и не с каждой материнской. Они могут оказаться относительно недорогим...
В сеть попал полный список линейки видеокарт Intel Arc Alchemist DG2
pOdOnOg
12:02
Что может быть более бесполезным к покупке...
Официальная стоимость GeForce RTX 2060 12 ГБ почти равняется GeForce RTX 3070
[Zero]
12:02
Если дома играть, то можно ноут и к монитору подключать по желанию.
Сравнение двух игровых ноутбуков и ПК с монитором – что выбрать для гейминга в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем