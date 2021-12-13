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Технология Xiaomi повысит ёмкость батарей при неизменном размере
А дополнительные датчики снизят темпы деградации батарей
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Подзарядка смартфонов постоянно улучшается, но того же самого нельзя сказать о батареях этих смартфонов. Возможно, Xiaomi сумеет предложить нечто новое. WCCFTech со ссылкой на китайский сайт Weibo сообщает, что компания анонсировала технологию батареи High-Silicon Lithium с увеличением ёмкости при сохранении размера.

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Разработчики утверждают, что смогли сократить размер управляющих цепей и втрое увеличить количество кремния на отрицательных электродах по сравнению с нынешними литий-ионными батареями. Это увеличивает ёмкость аккумуляторов на 10%.

Казалось бы, это небольшой прирост, но даже он освободит внутри смартфонов дополнительное пространство для других компонентов, если оставить ёмкость батарей как сейчас. Или можно будет увеличить ёмкость при сохранении нынешних размеров. Xiaomi обещает повышение автономности на 100 минут.

Была переработана технология упаковки для более эффективного использования пространства. Защитный модуль расположили под углом 90 градусов, освободив немного места. Новый чип в батарее при помощи продвинутых алгоритмов повышает долговечность батарей за счёт мониторинга подзарядки, когда устройство подключено к розетке слишком долго. Есть новые датчики контроля за температурой.

Промышленное производство новых батарей Xiaomi планирует начать во второй половине следующего года. Вскоре после этого они появятся в составе смартфонов.

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#xiaomi
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