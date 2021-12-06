Как и было обещано ранее, в приложении Google Фото начинает распространяться опция «Заблокированная папка». Она появится на смартфонах Samsung и других аппаратах, помимо собственных Google Pixel. Engadget описывает эту функциональность как предназначенную для сокрытия конфиденциальных снимков от посторонних взглядов. Пока опция была доступна на смартфонах Pixel от третьего поколения и современнее. Теперь она окажется и на более старых моделях Pixel.
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Google анонсировала эту функциональную возможность на конференции разработчиков в мае. Снимки в заблокированной папке будут храниться под пин-кодом или биометрической авторизацией вроде отпечатков пальцев и сетчатки глаза.
Для использования нужно запустить приложение Google Фото, перейти по адресу Библиотека > Утилиты. Если приложение получило обновление от 29 ноября, опция будет доступна.
Журналисты уже сообщают о её появлении на аппаратах Samsung Galaxy S10, Galaxy Fold3, смартфонах Oppo и OnePlus. Фотографии здесь не сохраняются в облаке, поэтому если устройство будет украдено или потеряно, вернуть снимки не получится.