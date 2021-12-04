Nvidia не будет выпускать собственный вариант этой карты

Недавно компания Nvidia объявила о скором выпуске видеокарты GeForce RTX 2060 12 ГБ, о чём неофициально говорилось ещё с сентября. Поскольку карту никак нельзя назвать новой, компания представила её очень скромно, поместив небольшое объявление на сайте. Среди прочего там сказано, что цены у разных производителей и в разных регионах могут различаться.

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Подтверждено наличие 2176 ядер CUDA. Эту карту можно рассматривать как RTX 2060 SUPER с более низкой пропускной способностью памяти. На сайте Nvidia присутствовало словосочетание Founders Edition. Однако, потом оно было убрано с сайта. TechPowerUP и Videocardz со ссылкой на свои источники среди производителей карт подтверждают, что версия Founders Edition выпускаться не будет.

Релиз карты запланирован на 7 декабря, то есть уже на следующий вторник. Сторонние производители своих предложений пока не демонстрировали.

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