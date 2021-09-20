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22 сентября компания Microsoft проведёт мероприятие, где будут анонсированы некоторые её устройства. Какие именно устройства, официально не раскрывается. Есть вероятность, что это будет планшет Surface Pro 8.

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Сведений по нему становится всё больше. В Твиттере появилось изображение с упоминанием процессора Intel 11-го поколения, экраном размером 13 дюймов с частотой обновлений 120 Гц, поддержкой стандарта Thunderbolt и возможностью менять твердотельные накопители.

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Впервые устройство Surface может получить экран 120 Гц и Thunderbolt. Это расширяет возможности играть с применением внешних видеокарт и открывает другие сценарии применения. Размер экрана вырос по сравнению с 12,3 дюйма в Surface Pro 7 и Surface Pro 7+. Съёмные SSD есть в Surface Pro 7+, но это устройство продавалось только организациям. Возможно, рамки вокруг экрана станут тоньше прежнего.

Также в среду ждут анонсов Surface Duo 2, Surface Book 4, Surface Go 3 и обновление Surface Pro X. Мероприятие начнётся в 18:00 по Московскому времени.

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