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Мобильные технологии становятся всё мощнее и компактнее, а аккумуляторы остаются неизменными на протяжении десятилетий. Уменьшить себестоимость производства оказалось проще, нежели повысить плотность хранения энергии, ускорить подзарядку и увеличить долговечность, сохранив при этом безопасность. Каждый год различные разработчики рекламируют новые технологии аккумуляторов, но до массового распространения они не добираются. Наконец, разработка Sila Nanotechnologies нашла реальное применение.

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Занимающаяся отслеживанием фитнеса компания Whoop на этой неделе представила носимое устройство с многочисленными чипами и датчиками в составе крошечного корпуса на запястье. Устройство может отслеживать работу сердца, физическую активность, параметры сна, температуру тела, уровень кислорода в крови и т.д. Ещё интереснее уменьшение размера на треть по сравнению с предшественником и при этом возможность работать 5 дней без подзарядки.

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Это стало результатом десятилетнего труда стартапа Sila Nanotechnologies, основанного одним из бывших сотрудников Tesla. Среди поддерживающих этот стартап компаний можно назвать автогиганты BMW и Daimler. С 2011 года она искала наиболее подходящий для анода аккумуляторов материал.

Этим материалом стал кремний. Его атомы обладают теоретической возможностью удерживать в 10 раз больше электронов по сравнению с графитом, который часто применяется при изготовлении анодов. Вот только на практике использовать кремний трудно, поскольку приходится увеличивать сложность батарей для обеспечения безопасности и долговечности.

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При подзарядке кремний при взаимодействии с литием расширяется в три с лишним раза, при разрядке настолько же сокращается. Естественно, долго в таком режиме батарея не протянет. Графит расширяется примерно на 7% и не так сильно влияет на структурную целостность батареи.

Чтобы обойти эту проблему, различные разработчики добавляли в анод не больше 10% кремния. Если изготавливать анод из чистого нанокремниевого сплава, батарея способна выдержать не больше 100 циклов перезарядки без дорогих мер, с которыми промышленное производство батарей окажется экономически невыгодным.

Инженеры Sila смогли полностью заменить графит и повысить плотность хранения энергии на 20% при использовании традиционных методов производства батарей. Кроме того, необходимое сырьё повсеместно доступно.

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Добиться этого удалось за счёт специальной структуры частиц, которая даёт кремнию возможность расширяться внутри этой структуры, а электролит остаётся снаружи. Аккумулятор способен выдержать тысячи циклов перезарядки. В устройстве Whoop 4.0 обещана поддержка 500 полных циклов перезарядки анода, чего хватит на несколько лет эксплуатации.

В этой батареи анод содержит 25% кремния, так что есть ещё к чему стремиться. Пока она применяется только в миниатюрном устройстве на запястье, но разработчики уверены в возможности масштабирования. В том числе такие батареи могут добраться до автомобилей.

Sila изначально разрабатывала эти батареи с прицелом на электромобили. Она создала объёмный реактор с повышенной производственной мощностью по сравнению с планарными реакторами. Последний реактор обладает объёмом в 10000 раз больше по сравнению с лабораторным.

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Теперь его хотят увеличить ещё в 100 раз, до ёмкости 500000 л. Этого будет достаточно для производства большого количества батарей для электромобилей. От инвесторов уже удалось получить $590 млн на строительство крупного предприятия.



