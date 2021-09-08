Lenovo представила два планшета с поддержкой 5G и конкурента AirPods по низкой цене
Компания Lenovo является ведущим поставщиком персональных компьютеров. Планшеты после начала пандемии также пользуются повышенным спросом, а Lenovo и на этом рынке является одним из главных производителей. Почувствовав спрос, компания начала пачками выпускать новые модели. В среду были представлены ещё два варианта. Tab P12 Pro и Tab P11 с поддержкой 5G анонсированы вместе с новыми беспроводными наушниками Lenovo Smart Wireless Earbuds.
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Lenovo Tab P12 Pro выходит на смену планшету предыдущего поколения и меняет процессор Snapdragon 730 на Snapdragon 870. Это ставит его на один уровень с Yoga Tab 13 по вычислительной мощи. При этом вдвое вырос объём хранилища до 256 Гб при снижении цены до $610.
Планшет оборудован экраном 12,6 дюйма AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2К. Объём оперативной памяти у него 8 ГБ, батарея 10200 мАч, мощность зарядки 45 Вт и четыре динамика SLS JBL. Версия планшета с поддержкой 5G будет стоить 899 евро и более.
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Чуть более скромная модель Tab P11 5G будет в следующем месяце предлагаться по цене 499 евро. Здесь используют Snapdragon 750, 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, 11-дюймовый экран 2K IPS, батарею 7700 мАч, подзарядку 20 Вт, четыре динамика JBL и дополнительные аксессуары.
Эти аксессуары не такие впечатляющие, как стилус Lenovo Precision Pen 3 и полноразмерная клавиатура со встроенным трекпадом для Tab P12 Pro. Lenovo Tab P11 5G не поддерживает программное обеспечение Project Unity для подключения к Windows-компьютерам, в отличие от старшей модели.
В этом месяце в продажу должны поступить наушники Lenovo по цене $100. В них обещано 7 часов работы без подзарядки, а с чехлом 28 часов. Наушники очень лёгкие и защищены от влаги стандартом IPX4. Кроме того, здесь есть поддержка активного шумоподавления.
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