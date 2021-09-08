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Компании масштаба Apple, которая по капитализации занимает первое место в мире, часто становятся мишенью для судебных исков по самым разнообразным причинам. Работающая в сфере искусственного интеллекта китайская компания решила побороться с Apple в суде и заставить её прекратить производство аппаратов iPhone и их продажи в Китае. Как раз в тот момент, когда готовится анонс линейки смартфонов iPhone 13.

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Судебное противостояние с компанией Xiao-i (Shanghai Zhizhen Network Technology Co) началось ещё в прошлом году. Тогда она подала на Apple в суд за нарушение патента на чат-робота. Якобы технология этой компании используется в виртуальном помощнике Siri, а значит на всех iPhone и iPad. Именно их компания и хочет запретить продавать в Китае.

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Apple не горит желанием решить этот вопрос мирно и готова отстаивать свои права в суде, а пока продажи будут продолжаться.



