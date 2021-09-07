Подтверждена подзарядка мощностью 120 Вт в смартфоне Xiaomi 11T Pro
Xiaomi на следующей неделе собирается анонсировать смартфон Xiaomi 11T для продаж в разных регионах. Речь идёт о моделях Xiaomi 11T и 11T Pro, которые придут на смену аппаратам Mi 10T Pro и Mi 10T. Про них было много слухов, в том числе о существовании в версии Pro подзарядки мощностью 120 Вт. Теперь это подтверждено официально.
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В Твиттере в официальном аккаунте Xiaomi было рассказано о быстрой подзарядке HyperCharge. Для сравнения, в модели Mi 10T Pro мощность подзарядки составляет 33 Вт. Mi 10 Ultra был первым смартфоном с поддержкой быстрой подзарядки 120 Вт, но она отсутствовала в моделях Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.
В твите ничего не сообщается про ёмкость батареи и за какое время она будет заряжаться от 0 до 100% при помощи такой мощной подзарядки. Неофициальная информация последних месяцев рассказывала об экране AMOLED с частотой 120 Гц, процессоре Snapdragon 888 и батарее 5000 мАч. В стандартной версии смартфона будет более медленная подзарядка и процессор MediaTek.
Анонс состоится 15 сентября.
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