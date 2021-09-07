Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Средняя продолжительность просмотра в TikTok превзошла YouTube в США и Великобритании

Новое поколение выбирает TikTok
[ ] для раздела Блоги
4
Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Популярность мобильного приложения TikTok в последние годы неуклонно росла. Наконец, случилось неизбежное и она превзошла некоторые показатели YouTube. Речь идёт о такой характеристике, как среднее время просмотра видео.

реклама

Статистика предоставлена занимающейся мониторингом приложений фирмой App Annie. Среднее время просмотра в TikTok превзошло YouTube, что указывает на высокий уровень вовлечённости. Компания утверждает, что это приложение совершило революцию в потоковой трансляции видео и социальных сетях.

YouTube продолжает лидировать продолжительности работы с приложением в целом, а не в пересчёте на одного пользователя. Очевидно, что пользователей на YouTube по-прежнему больше. Количество ежемесячно активных пользователей здесь составляет около 2 млрд человек, а в TikTok в середине прошлого года их было примерно 700 млн.

анонсы и реклама
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Показатель проведённого времени относится только к Android-устройствам и не включает в себя Китай, где TikTok очень популярен.

реклама

Аналитик из Enders Analysis считает, что TikTok тратит значительные средства на привлечение пользователей, но они остаются на платформе не так долго по сравнению с конкурирующими соцсетями. В Великобритании по затраченному времени TikTok произошёл YouTube ещё летом прошлого года, сохранив с тех пор лидерство. В США они неоднократно менялись местами, пока TikTok не захватил лидерство в нынешнем апреле. Другие показатели тоже говорят о росте популярности сервиса.

Приложения с возможностью смотреть прямые трансляции позволяют создателям контента больше зарабатывать. На такие приложения в первой половине нынешнего года пришлось 75% заработка 25 наиболее популярных приложений социальных сетей. Twitch позволяет платить авторам своего рода чаевые, как и TikTok.

Также в отчёте упоминается приложение Snapchat, количество скачиваний которого за пределами США увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом и на 45% по сравнению с позапрошлым.

TikTok продолжается расширять функциональность. Недавно была увеличена максимальная продолжительность видео. Скоро она может достичь 5 минут, а затем и 10 минут.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tiktok
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
14
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
40
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
19
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
42
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 38
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры переходят на Эфириум Классик, а Ethereum 2.0 не остановит добычу криптовалюты на видеокартах
115
Xiaomi назвала 17 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 Enhanced Edition в 2021 году
11
Хешрейт сети Ethereum приблизился к 750 TH/s - армия новичков рекордно увеличила сложность майнинга
23
Анонс Intel Alder Lake привёл к снижению цен на процессоры AMD в РФ – Ryzen 7 5800X скинул 6000 р
72
Не баг, а фишка – геймер нашёл в Cyberpunk 2077 ошибку, позволившую попасть в секретную локацию
8
Выясняем, сколько нужно ОЗУ игровому компьютеру в 2021 году – 32 Гб VS 62 Гб по мнению TheSpyHood
36
AMD уже массово производит процессоры Ryzen 6000 Rembrand
220
Серия Redmi Note 11 получит быструю зарядку мощностью 67 Вт
2
MIUI 12.5 принесла проблемы смартфонам Xiaomi – отвал Wi-Fi, нерабочий экран и потеря заряда
10
Новый BIOS на материнских платах MSI позволит устанавливать Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х
16
Ещё один смартфон Xiaomi POCO X3 взорвался
5
Майнеры Chia распродают фермы после падения курса с $1600 на максимуме до $220
9
Процессоры Intel 12-го поколения будут быстрыми, горячими и дорогими
119
Появились первые цены флагманских материнских плат Z690
87
СМИ: Ростелеком начал блокировать работу протокола BitTorrent в РФ
100
Цена Xiaomi Mi Pad 5 объявлена белорусским магазином –$480 за базовую версию
7
35% жителей США купили криптовалюту по совету Илона Маска и не планируют её продавать в будущем
36
Глава Intel Пэт Гелсингер пообещал в ближайшие 3-4 года обогнать AMD и потеснить NVIDIA
48
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
71
No Man’s Sky: от разгромных до очень высоких рейтингов за пять лет
6

Популярные статьи

Chia - похоже это финал истории
126
Когда будет добыт последний Биткоин
56
Разбираемся, стоит ли ставить второй системой на ПК Windows или Linux и как сделать это правильно
34
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
7
Как я заработал 10 тысяч рублей на Overclockers.ru
131
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
21
История о покупке клавиатуры с подвохом Corsair K95 RGB Platinum на Авито
38
Оцениваем Wolfenstein Youngblood. 1980 год, нацисты в Париже
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
18
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
14

Сейчас обсуждают

wwr222
14:59
Все делают нормально.Заходить на рынок с аналога 3090-тупость и недальновидность. Но вряд ли цены от третьего игрока вниз пойдут.Если только Интел принципиально станет блокировать всякие "майнинговые ...
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
Jaster
14:59
Кто бы сомневался... Со своим феминизмом все похерили.
Стартовал ранний доступ к королевской битве Vampire The Masquerade — Bloodhunt, оценки пока удручают
GEN
14:55
сейчас и такие будут на расхват, если цена адекватная будет... но с 16 Гб она вряд ли будет адекватной, с такой производительностью 8 самое то.
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
Moleculo
14:55
она будет конкурировать с RTX 3060 и 3070 + за счет XeSS производительность может существенно увеличиваться, у флагмана 512 матричных блоков для тензорных операций.
Видеокарта Intel DG2-512 выступила в Geekbench на уровне Radeon RX 470 и GeForce GTX 1060
wwr222
14:55
Кому нужно,тот прочитает и обзор.Так то БП неплохой вроде: https://www.overclockers.ua/power/msi-mpg-a750gf/ Даже в ДНС Клубе и то раскрутили... https://club.dns-shop.ru/review/t-104-bloki-pitaniya/47...
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A750GF (80 Plus Gold)
Tanabe
14:54
Так в чем проблема? Или ты предлагаешь пойти им купить по оверпрайсу?
TSMC повысила цены на 20% для своих клиентов
Евгений Васютин
14:53
на такое лишь хочется спросить.... если ты такой умный, то почему зарабатываешь меньше чем дегенераты?
Средняя продолжительность просмотра в TikTok превзошла YouTube в США и Великобритании
Илья Иванов
14:50
Сегодня размышлял, что надо тех, кто спиливает деревья (я считаю их вандалами) приравнивать к террористам, ибо уродуют дворы и воздух грязнее становится, но майнеры то чем так вас бесят? Да стали карт...
Майнеры массово раскупают видеокарты Radeon RX 6000 и недорогие GeForce GTX 1660 из магазинов РФ
Denis Dardymov
14:49
"Владельцы флагманов почти трёхлетней давности начали массового превращаться в «кирпичи»." Владельцы превращаются в кирпичи ??? ))
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL превращаются в «кирпичи» по неизвестной причине
_db_
14:47
В России появились проблемы с работой протокола BitTorrent на фоне блокировки VPN-сервисов https://3dnews.ru/1048439/v-rossii-poyavilis-problemi-s-rabotoy-protokola-bittorrent-na-fone-blokirovki-vpnse...
Быстрая переустановка Windows 10 — 8 полезных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем