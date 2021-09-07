Средняя продолжительность просмотра в TikTok превзошла YouTube в США и Великобритании
Популярность мобильного приложения TikTok в последние годы неуклонно росла. Наконец, случилось неизбежное и она превзошла некоторые показатели YouTube. Речь идёт о такой характеристике, как среднее время просмотра видео.
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Статистика предоставлена занимающейся мониторингом приложений фирмой App Annie. Среднее время просмотра в TikTok превзошло YouTube, что указывает на высокий уровень вовлечённости. Компания утверждает, что это приложение совершило революцию в потоковой трансляции видео и социальных сетях.
YouTube продолжает лидировать продолжительности работы с приложением в целом, а не в пересчёте на одного пользователя. Очевидно, что пользователей на YouTube по-прежнему больше. Количество ежемесячно активных пользователей здесь составляет около 2 млрд человек, а в TikTok в середине прошлого года их было примерно 700 млн.
Показатель проведённого времени относится только к Android-устройствам и не включает в себя Китай, где TikTok очень популярен.
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Аналитик из Enders Analysis считает, что TikTok тратит значительные средства на привлечение пользователей, но они остаются на платформе не так долго по сравнению с конкурирующими соцсетями. В Великобритании по затраченному времени TikTok произошёл YouTube ещё летом прошлого года, сохранив с тех пор лидерство. В США они неоднократно менялись местами, пока TikTok не захватил лидерство в нынешнем апреле. Другие показатели тоже говорят о росте популярности сервиса.
Приложения с возможностью смотреть прямые трансляции позволяют создателям контента больше зарабатывать. На такие приложения в первой половине нынешнего года пришлось 75% заработка 25 наиболее популярных приложений социальных сетей. Twitch позволяет платить авторам своего рода чаевые, как и TikTok.
Также в отчёте упоминается приложение Snapchat, количество скачиваний которого за пределами США увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом и на 45% по сравнению с позапрошлым.
TikTok продолжается расширять функциональность. Недавно была увеличена максимальная продолжительность видео. Скоро она может достичь 5 минут, а затем и 10 минут.
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