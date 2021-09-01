Только 18,3% обладателей Android-устройств собрались переходить на iPhone 13
Аналитики прогнозируют смартфонам серии iPhone 13 большой успех, говоря о росте продаж и значительном превосходстве над Android-смартфонами. Однако, одно дело купить один iPhone на смену другому, а другое перейти с Android-смартфона. Недавний опрос показал, что число желающих сменить платформу составляет 18,3%.
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Опрос от SellCell даёт понять, что 81,7% обладателей устройств на Android намереваются сохранить верность этой операционной системе. В iPhone 13 им не нравится отсутствие сканера отпечатков пальцев. Такое мнение высказали 31,9% опрошенных. Лицевое распознавание Face ID удобное и быстрое, но многие хотят более высокий уровень защиты. Такой уровень даёт сканер отпечатков.
Также обладатели Android-устройств полагают, что на iPhone слишком мало настроек. Такое мнение высказали 16,7% опрошенных. Третья причина состоит в невозможности выполнять стороннюю установку приложений. Apple запрещает её по соображениям безопасности, хотя последние версии системы расширяют персонализацию.
Недавно появилась ещё одна причина не пользоваться iPhone — сканирование пользовательских фотографий. Это не понравилось 10,4% опрошенных. Нашлись даже такие, кто недоволен отсутствием гибких аппаратов iPhone, хотя их только 0,8% опрошенных.
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В опросе приняли участие 5000 жителей США старше 18 лет. Желающие купить iPhone 13 рассчитывают на экран с повышенной частотой обновления, улучшенной камерой, рост ёмкости батареи и повышение производительности. Промышленное производство процессоров A15 Bionic началось ещё в мае и Apple заказала 100 млн экземпляров.
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