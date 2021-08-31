На будущий год iPhone предсказали двукратный рост продаж по сравнению с Android-смартфонами
Скоро ожидается анонс линейки смартфонов iPhone 13 и некоторые аналитики считают, что их ждёт большой успех. Несмотря на пандемию, аппараты iPhone 12 за полгода разошлись в количестве около 100 млн экземпляров, побив рекорд iPhone 6. Не стоит также забывать, что продаются и более старые модели, поэтому Apple продолжает зарабатывать на своих смартфонах астрономические суммы.
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Согласно последним данным компании IDC, аппаратs iPhone 13 выведут лидерствj Apple на новый уровень. Если рост продаж Android-смартфонов ждут в размере 6,2%, iPhone 13 покажут рост в 13,8%.
Пандемия коронавируса в этом году серьёзно повлияла на объём поставок, но всё же удалось достичь небольшого роста по сравнению с показателями 2019 года. На крупных рынках в Китае, США и Западной Европе спад продолжается, но Индия, Япония, Ближний Восток и Африка компенсируют его.
Увеличению популярности iPhone способствует поддержка сетей 5G. У них средняя стоимость продажи выше, чем у аппаратов на 4G, и составляет $634. Смартфоны с поддержкой 4G дешевеют и их средняя стоимость стремится к значению $206 против $277 в прошлом году. Вследствие этого будет выпущено 570 млн аппаратов с 5G, рост составит 123,4% по сравнению с прошлым годом.
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