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Мало какие игровые консоли начинают приносить прибыль сразу после начала продаж. Не стала исключением и популярная PlayStation 5. Она поступила в продажу восемь месяцев назад, но только сейчас стандартный вариант перестал быть убыточным. Версия Digital Edition продолжает продаваться в минус.

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Недавно японский производитель отчитался о результатах очередного квартала. Финансовый директор Sony Хироки Тотоки объявил, что версия PlayStation 5 Standard Edition по цене $499 больше не продаётся с убытком. Digital Edition стоит $399 и пока она не окупается. Это компенсируется продажами аксессуаров, периферийных устройств и версий PlayStation 4.

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Если сравнивать с PlayStation 3, ей на получение прибыли потребовалось 4 года продаж. PlayStation 5 справилась всего за восемь месяцев. Правда, PlayStation 4 потребовалось только 6 месяцев.

К нынешнему апрелю было продано в 7,8 млн экземпляров PlayStation 5. К прошлой неделе это количество выросло до 10 млн. Sony рассчитывает к марту будущего года, когда завершается очередной финансовый год, продать 22,6 млн консолей.

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Не все новости были хорошими. Количество подписчиков сервиса PlayStation Plus уменьшилось до 46,3 млн человек с 47,6 млн кварталом ранее. Количество ежемесячно активных пользователей снизилось со 109 млн человек до 104 млн. В этом обвиняют пандемию коронавируса, из-за которой многие игры задерживаются.

Высокому спросу на консоли может помешать продолжающийся дефицита чипов. Одни ждут, что он сохранится ещё пару лет, другие рассчитывают на нормализацию к концу года.



