41% дохода от продаж смартфонов в прошлом квартале пришлись на iPhone
Недавно появилась статистика по долям рынка смартфонов разных производителей в Китае и в мире в целом. Стало известно, что наибольший рост продаж показали Motorola и Xiaomi. Однако, это не означает, что и денег они получили больше всех.
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Статистика фирмы Counterpoint Research показывает, что по итогам второго квартала смартфонов в мире было продано на сумму $96 млрд. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 25%. Он становится ещё более впечатляющим, если вспомнить о дефиците чипов.
От этой суммы 41% получает компания Apple со своими iPhone. В прошлом году этот показатель составлял 34%, зато в первом квартале нынешнего года Apple получила 42% доходов.
Аналитики говорят о высоком спросе на смартфоны серии iPhone 12 и тщательной работе с поставщиками комплектующих. Если другие производители испытывают недостаток чипов, у Apple таких проблем пока нет. Если же дефицит есть, он касается более старых чипов на iPhone предыдущих поколений. Проблем с выходящими осенью iPhone 13 тоже не ожидается.
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На втором месте по доходам располагается Samsung, доля которой составляет 15%. Год назад этот показатель был 17%. Samsung уделяет основное внимание премиальным смартфонам в странах вроде США, стараясь получить максимальную прибыль. Также компания расширяет предложение в Европе, Индии и Южной Америке.
Xiaomi получила 9% дохода, год назад у неё был 6%. Вырос спрос на её аппараты в Европе и Юго-Восточной Азии. Высоким остаётся спрос на дорогостоящие модели Mi 11. Не исключено, что китайский производитель в ближайшее время выйдет на первое место по объёму поставок, но точно не по доходу.
Oppo и Vivo также получили по 9% доходов. Эти значения выросли с предыдущих 7% и 6% соответственно.
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