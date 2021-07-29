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Скоро ожидается анонс линейки смартфонов Huawei P50, а пока подоспела статистика из Китая. Она показывает, что когда-то ведущий в мире производитель смартфонов Huawei теперь даже у себя на родине не входит в первую пятёрку.

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IDC сообщает, что объём поставок смартфонов в Китае во втором квартале составил 78,1 млн. Это на 11% хуже прошлогоднего результата из-за дефицита чипов.

Huawei когда-то лидировала в Китае и в мире в целом, но в последнем квартале эта компания потеряла больше всех. Теперь она располагается в категории «Другие» вместе с производителями вроде Samsung и OnePlus.

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Бывший бренд Huawei Honor впервые вошёл в топ-5. Производитель выпустил 6,9 млн смартфонов и доля рынка в Китае у него составляет 8,9%. Это при том, что объём поставок Honor снизился на 46% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Apple выдала рост на 17% и выпустила 8,6 млн аппаратов iPhone. В первую очередь спросом в Китае пользуются iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Доля рынка Xiaomi выросла до 17,2%, рост составил 47%. Этот производитель выпустил 13,4 млн аппаратов. Компания продаёт свои устройства как онлайн, так и в реальных магазинах. Большим спросом пользуется линейка смартфонов Redmi K40. Также неплохо продаются более дорогие Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Лидируют в Китае Vivo и Oppo с объёмом поставок 18,6 млн и 16,5 млн соответственно. Рост у этих производителей составил 23,6% и 17,3%.

Vivo продаёт успешную серию смартфонов Y и под суббрендом iQOO. В премиальном сегменте предлагаются серии Vivo X и S.

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У Oppo среди популярных смартфонов можно назвать A32 и A55. Спрос на аппараты Reno не самый высокий из-за их возраста, но недавно были анонсированы новые Reno 6.



