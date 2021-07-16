MediaTek представила чипы Helio G96 и G88 для любителей мобильной фотографии
В 2020 году была представлена система на чипе MediaTek Helio G95 с улучшенной технологией HyperEngine для центрального процессора и GPU, усовершенствованной памятью и связью. Ещё раньше был представлен Helio G85 также с акцентом на игры, где графический процессор ARM Mali-G52 сочетался с усовершенствованным HyperEngine.
На этой неделе компания расширила серию Helio G новыми моделями G96 и G88. На этот раз ставка делается на фото, улучшение дисплеев и взаимодействие с операционной системой.
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G96 поддерживает камеры с разрешением до 108 Мп, дисплеи до 120 Гц и разрешением Full HD+, чтобы получить максимально плавную анимацию и прокручивание интерфейса. Связь станет быстрее благодаря LTE Cat 13. В игры улучшения принесёт HyperEngine 2.0 Lite.
G88 поддерживает камеры до 64 Мп против 48 Мп в прежнем поколении. Поддерживается портретная съёмка на двух камерах, электронная стабилизация и компенсация скользящего затвора. В состав чипа входит пара ядер Cortex-A75 до 2 ГГц, поддерживаются экраны до 90 Гц и HyperEngine 2.0 Lite.
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