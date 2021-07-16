Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2020 году была представлена система на чипе MediaTek Helio G95 с улучшенной технологией HyperEngine для центрального процессора и GPU, усовершенствованной памятью и связью. Ещё раньше был представлен Helio G85 также с акцентом на игры, где графический процессор ARM Mali-G52 сочетался с усовершенствованным HyperEngine.



На этой неделе компания расширила серию Helio G новыми моделями G96 и G88. На этот раз ставка делается на фото, улучшение дисплеев и взаимодействие с операционной системой.

реклама

G96 поддерживает камеры с разрешением до 108 Мп, дисплеи до 120 Гц и разрешением Full HD+, чтобы получить максимально плавную анимацию и прокручивание интерфейса. Связь станет быстрее благодаря LTE Cat 13. В игры улучшения принесёт HyperEngine 2.0 Lite.



G88 поддерживает камеры до 64 Мп против 48 Мп в прежнем поколении. Поддерживается портретная съёмка на двух камерах, электронная стабилизация и компенсация скользящего затвора. В состав чипа входит пара ядер Cortex-A75 до 2 ГГц, поддерживаются экраны до 90 Гц и HyperEngine 2.0 Lite.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU



