Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическая компания Canalys опубликовала очередной отчёт с показателями поставок смартфонов по итогам второго квартала нынешнего года. В первой пятёрке производителей случились некоторые перестановки.

реклама

На второе место взобралась компания Xiaomi, что произошло для неё впервые. Она вытеснила оттуда Apple. Остальные места остались неизменными и их занимают Samsung, Oppo и Vivo.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса RTX 3080 LHR кардинально дешевле в Регарде -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Хотя Xiaomi и сама постаралась, проблемы Huawei также помогли ей увеличить объём выпускаемых смартфонов. На протяжении многих лет Huawei занимала как раз второе место, а в прошлом году выходила даже на первое. Запреты со стороны правительства США привели к её выпадению из первой пятёрки.

реклама

Теперь нужно дождаться отчётов от других аналитических компаний и убедиться, что они тоже ставят Xiaomi на второе место. Методика подсчёта у разных компаний отличается и результаты также могут быть другими.



