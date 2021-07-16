Отчёт Canalys говорит о выходе Xiaomi на второе место по объёму выпуска смартфонов
Аналитическая компания Canalys опубликовала очередной отчёт с показателями поставок смартфонов по итогам второго квартала нынешнего года. В первой пятёрке производителей случились некоторые перестановки.
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На второе место взобралась компания Xiaomi, что произошло для неё впервые. Она вытеснила оттуда Apple. Остальные места остались неизменными и их занимают Samsung, Oppo и Vivo.
Хотя Xiaomi и сама постаралась, проблемы Huawei также помогли ей увеличить объём выпускаемых смартфонов. На протяжении многих лет Huawei занимала как раз второе место, а в прошлом году выходила даже на первое. Запреты со стороны правительства США привели к её выпадению из первой пятёрки.
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Теперь нужно дождаться отчётов от других аналитических компаний и убедиться, что они тоже ставят Xiaomi на второе место. Методика подсчёта у разных компаний отличается и результаты также могут быть другими.
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