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Компания Valve, известный разработчик игр, издатель и владелец платформы цифрового распространения Steam, официально анонсировала Steam Deck. Это портативное игровое устройство должно конкурировать с игровыми ноутбуками и давать доступ к современным играм категории AAA. Естественно, будут доступны все игры из Steam. Это настоящий компьютер и можно будет устанавливать на него любые программы и подключать периферийные устройства.

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Это портативный компьютер в стиле Nintendo Switch на специальном APU от AMD с четырьмя ядрами Zen 2 и восемью вычислительными блоками на архитектуре RDNA 2. Мощность у него составляет от 4 Вт до 15 Вт. Работает он на системе SteamOS 3.0.

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Объём оперативной памяти LPDDR5 равен 16 ГБ, диагональ сенсорного экрана 7 дюймов с разрешением 1280 x 800, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 400 нит. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и аккумулятор 40 Вт•ч, способны обеспечить от двух до восьми часов работы без подзарядки.

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Будут доступны модели с хранилищами 64 ГБ eMMC (PCIe Gen 2 x1), 256 ГБ NVMe SSD (PCIe Gen 3 x4) или SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4) 512 ГБ. Все они получат высокоскоростной слот для карт памяти microSD. Ещё есть док-станция для вывода игр на мониторы и телевизоры.

Стоимость устройства начинается от $399 за вариант с 64 ГБ и достигает $529 за 256 ГБ и $649 за модель с 512 ГБ. Старт продаж намечен на декабрь 2021 года в США, Канаде, Европейском союзе и Великобритании. В следующем году число стран вырастет.



