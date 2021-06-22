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Пользователи Android во вторник сообщают о падении приложения Google

Проблемы наблюдаются на самых разных устройствах
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1
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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В работе приложения Google на операционной системе Android возникли неисправности. В Twitter и других частях интернета пользователи сообщают об аварийном прекращении работы приложения Google. Это происходит на разных моделях смартфонов и планшетов от разных производителей и на разных версиях операционной системы Android.

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Как обычно бывает в таких случаях, виновато может быть обновление приложения. В частности, проблемы наблюдались в версиях приложения Google 12.23.16.23.arm64 и 12.22.8.23. Некоторые пользователи сообщают о падениях бета-версии 12.24.7.29.arm64.

В ответ на жалобы в Twitter официальный аккаунт Made By Google предлагает выполнить мягкую перезагрузку устройства. Кому-то это помогло, но далеко не всем.

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-49 000р на MSI 3070 за пару дней
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7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
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Другим вариантом является удаление последнего обновления приложения Google. Однако, у некоторых даже откат на предыдущую версию не позволил исправить неполадки.

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Предстоит подождать, когда Google официально сообщит о причинах неполадок и варианты решения.

Похожий случай произошёл в марте, когда неисправность в Android System WebView привела к сбоям в работе нескольких приложений на Android. Google смогла решить эту проблему для финальных версий Android, но она осталась на бета-версии Android 12. Удаление и повторная установка WebView из магазина приложений решает проблему для всех.

В данном случае вряд ли неисправность кроется в WebView. Предстоит подождать выхода нового обновления, которое исправит проблемы в предыдущем. До тех пор можно перейти в раздел Настройки > Приложения > Приложение Google > меню с тремя точками> Удалить обновления и удалить последнее обновление приложения Google. Если же вы ещё не успели установить это обновление, не стоит делать этого сейчас.


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