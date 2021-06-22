Пользователи Android во вторник сообщают о падении приложения Google
В работе приложения Google на операционной системе Android возникли неисправности. В Twitter и других частях интернета пользователи сообщают об аварийном прекращении работы приложения Google. Это происходит на разных моделях смартфонов и планшетов от разных производителей и на разных версиях операционной системы Android.
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Как обычно бывает в таких случаях, виновато может быть обновление приложения. В частности, проблемы наблюдались в версиях приложения Google 12.23.16.23.arm64 и 12.22.8.23. Некоторые пользователи сообщают о падениях бета-версии 12.24.7.29.arm64.
В ответ на жалобы в Twitter официальный аккаунт Made By Google предлагает выполнить мягкую перезагрузку устройства. Кому-то это помогло, но далеко не всем.
Другим вариантом является удаление последнего обновления приложения Google. Однако, у некоторых даже откат на предыдущую версию не позволил исправить неполадки.
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Предстоит подождать, когда Google официально сообщит о причинах неполадок и варианты решения.
Похожий случай произошёл в марте, когда неисправность в Android System WebView привела к сбоям в работе нескольких приложений на Android. Google смогла решить эту проблему для финальных версий Android, но она осталась на бета-версии Android 12. Удаление и повторная установка WebView из магазина приложений решает проблему для всех.
В данном случае вряд ли неисправность кроется в WebView. Предстоит подождать выхода нового обновления, которое исправит проблемы в предыдущем. До тех пор можно перейти в раздел Настройки > Приложения > Приложение Google > меню с тремя точками> Удалить обновления и удалить последнее обновление приложения Google. Если же вы ещё не успели установить это обновление, не стоит делать этого сейчас.
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