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Регулирующие органы регулярно проверяют крупные технологические компании на антимонопольное поведение. В США законодатели внесли несколько законопроектов, которые могут сказаться на работе Apple, Google, Amazon и других известных компаний. В одном из этих законопроектов требуется дать пользователям возможность удалять предустановленные приложения.

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В прошлом году был проведён ряд антимонопольных расследований и в результате законотворцы решили помочь пользователям избавляться от предустановленных приложений. На iPhone может появиться возможность удалять приложения «Телефон», «Часы», «Сообщения», «Почта», FaceTime и другие. По словам представителя Демократической партии Дэвид Чичиллин, у пользователей будет возможность установить вместо этих приложений аналогичные от конкурирующих разработчиков. Сейчас же Apple использует своё доминирование на рынке для продвижения собственных продуктов и сервисов.

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Apple уже предприняла шаги для разрешения удаления некоторых предустановленных приложений. «Заметки», «Почта», «Календарь», «Погода» и даже FaceTime могут быть полностью удалены. «Телефон», «Сообщения», «Часы», «Кошелёк», «Часы» и некоторые другие удалить нельзя, но можно скрыть.

Законопроект направлен не напрямую на Apple или любого другого производителя смартфонов. В нём технологическим компаниям в целом запрещается использовать «самодостаточные» продукты. Например, сервис Amazon Prime «ставит в невыгодное положение некоторых продавцов, которые полагаются на эту платформу электронной коммерции». По этой причине его придётся подкорректировать.

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Про Microsoft было сказано, что решение по этой компании будет вынесено Министерством юстиции США и Федеральной торговой комиссией. Законопроект будет относиться только к продуктам и сервисам с более чем 50 млн ежемесячно активных пользователей. Капитализация производителя должна быть не меньше $600 млрд.



