Розничные сети по всему миру предпринимают новые меры по борьбе с перекупщиками видеокарт
Спекулянты являются одной из причин, по которой цены на видеокарты в этом году взлетели до небес. Западные магазины пытаются по мере сил бороться с ними, чтобы как можно больше видеокарт добрались до реальных покупателей.
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Micro Center в американском городе Даллас прославился на весь мир сценами давки и очередей за видеокартами Nvidia. Это показывает большой спрос и отчаянное желание совершить покупку. Из-за этого на сайтах вроде eBay и Avito видеокарты могут продаваться в несколько раз дороже рекомендованной цены.
Магазины вводят ограничения. Один из пользователей форумов Reddit поделился объявлением из ближайшего магазина с описанием правил покупки видеокарт. «Чтобы гарантировать, что как можно большее число клиентов получат возможность приобрести видеокарту, Micro Center ограничивает продажу видеокарт до одной на покупателя каждые 30 дней».
Чтобы обеспечить соблюдение этого требования, покупатели должны будут предъявить удостоверение личности или водительские права. Комментаторы на форуме говорят, что в их магазинах встречаются похожие запросы.
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При большом желании можно попросить друзей или родственников купить карты для вас, но всё же процесс массовых закупок будет затруднён.
В Великобритании ситуацией озаботились даже в парламенте. Там предложили законопроект, который запретит автоматическую покупку и перепродажу игровых консолей и компонентов для компьютеров. Пройдёт это предложение или нет, пока неизвестно.
Тем временем компания ASRock утверждает, что стоимость видеокарт постепенно снижается из-за борьбы с майнингом в Китае. Это хорошая новость на фоне заявления о том, что в первом квартале майнеры скупили 700000 видеокарт.
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Анализ цен показывает, что на сайте eBay стоимость карт на архитектурах Ampere/RDNA 2 по сравнению с маем снизилась на 8%, у Nvidia RTX 2000 на 14%.
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