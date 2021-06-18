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Розничные сети по всему миру предпринимают новые меры по борьбе с перекупщиками видеокарт

Сработают ли они на этот раз, неизвестно
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Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Спекулянты являются одной из причин, по которой цены на видеокарты в этом году взлетели до небес. Западные магазины пытаются по мере сил бороться с ними, чтобы как можно больше видеокарт добрались до реальных покупателей.

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Micro Center в американском городе Даллас прославился на весь мир сценами давки и очередей за видеокартами Nvidia. Это показывает большой спрос и отчаянное желание совершить покупку. Из-за этого на сайтах вроде eBay и Avito видеокарты могут продаваться в несколько раз дороже рекомендованной цены.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-38 000р на 14Tb Seagate
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Магазины вводят ограничения. Один из пользователей форумов Reddit поделился объявлением из ближайшего магазина с описанием правил покупки видеокарт. «Чтобы гарантировать, что как можно большее число клиентов получат возможность приобрести видеокарту, Micro Center ограничивает продажу видеокарт до одной на покупателя каждые 30 дней».

Чтобы обеспечить соблюдение этого требования, покупатели должны будут предъявить удостоверение личности или водительские права. Комментаторы на форуме говорят, что в их магазинах встречаются похожие запросы.

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При большом желании можно попросить друзей или родственников купить карты для вас, но всё же процесс массовых закупок будет затруднён.

В Великобритании ситуацией озаботились даже в парламенте. Там предложили законопроект, который запретит автоматическую покупку и перепродажу игровых консолей и компонентов для компьютеров. Пройдёт это предложение или нет, пока неизвестно.

Тем временем компания ASRock утверждает, что стоимость видеокарт постепенно снижается из-за борьбы с майнингом в Китае. Это хорошая новость на фоне заявления о том, что в первом квартале майнеры скупили 700000 видеокарт.

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Анализ цен показывает, что на сайте eBay стоимость карт на архитектурах Ampere/RDNA 2 по сравнению с маем снизилась на 8%, у Nvidia RTX 2000 на 14%.


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Adam01
20:58
Ненужно бороться с перекупщиками, нужно бороться с майнерами как это сделал Китай.
Розничные сети по всему миру предпринимают новые меры по борьбе с перекупщиками видеокарт
senseless
20:54
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