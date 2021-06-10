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В 2007 году состояние Джеффа Безоса выросло на $3,8 млрд, а в 2011 году его состояние составляло $18 млрд. Налогов он заплатил с них столько же, сколько Илон Маск в 2018 году, то есть нисколько. Об этом говорят данные налоговой службы США. Очень богатые люди умеют пользоваться лазейками в законе, чтобы платить очень мало или не платить налогов вообще.

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Состояние 25 наиболее богатых граждан США в 2018 году составляло $1,1 трлн. С этой суммы они заплатили налогов в размере $1,9 млрд. Такое же состояние есть у 14,3 млн наёмных работников в США, но налоги с этой суммы они заплатили на $143 млрд, то есть в 75 раз больше.

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Самым богатым человеком является Джефф Безос с состоянием в $177 млрд. В 2007 году он стал богаче на $3,8 млрд, но заявил о доходе $46 млн. Убытки от инвестиций и налоговые вычеты позволили не платить налоги вообще. В 2011 году он избежал налогов из-за инвестиционных убытков. Чтобы совсем не обеднеть, миллиардер запросил и получил налоговую льготу в размере $4000 на своих детей.

Если Безос и платил налоги, то не слишком много. С 2006 по 2018 год стал богаче на $127 млрд, но отчётный доход за это время составил 6,5 млрд. Налогов он заплатил 1,4 млрд, 1,1% от общего состояния или 21% от заявленного дохода. Тем временем, среднестатистическая семья в США за последнее десятилетие платила налогов больше, чем смогла накопить денег.

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Третьим по богатству человеком мира является большой любитель Твиттера и криптовалют Илон Маск. В 2018 году он тоже не платил подоходный федеральный налог, в 2015 году отдал$68000, год через два года $65000. С 2014 по 2018 год он стал богаче на $13,9 млрд, при этом сообщив о доходах в $1,52 млрд и заплатив $455 млн. Налоговая ставка с 2014 по 2018 год у него составляла 3,27%. Использование акций Tesla в качестве залога по личным займам, как делают многие миллиардеры, помогла снизить налоги.

Известный инвестор Уоррен Баффет, который часто призывает богатых платить больше налогов, заплатил меньше всех. Его состояние с 2014 по 2018 год увеличилось на $24,3 млрд, но федеральные налоги составили $23,7 млн или 0,1%.

Налоги у миллиардеров оказались такими низкими потому, что ими облагаются только доходы. Если стоимость акций растёт, доходом это не считается. Потом можно взять заём под залог акций и оплачивать текущие расходы. Акции продавать не нужно, а займы не облагаются налогом, так как их нужно вернуть.



