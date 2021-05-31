Xiaomi собирается заряжать смартфоны за 8 минут адаптером на 200 Вт
Компания Xiaomi является одной из тех, которая продвигает инновации в деле подзарядки мобильных устройств. Она снова напомнила о себе как об одном из лидеров, представив проводную подзарядку мощностью 200 Вт и беспроводную 120 Вт.
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Технология получила название HyperCharge. 200W HyperCharge может зарядить смартфон с батареей ёмкостью 4000 мАч от 0 до 100% за 8 минут. Беспроводная подзарядка мощностью 120 Вт делает это же за 15 минут.
Компания опубликовала видео работы новой подзарядки со специальной сборкой своего смартфона Mi 11 Pro. До 50% он заряжается за 3 минуты, а до 100% менее чем за 8 минут. Беспроводная подзарядка за минуту даёт 10%, за 7 минут 50%.
Пока не сообщается, когда Xiaomi собирается использовать эти стандарты подзарядки в реальных коммерческих смартфонах. Есть подозрение, что с такой мощностью адаптер и смартфон сильно нагреваются и батарея быстрее деградирует.
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Возможно, подобные стандарты подзарядки лучше применять при необходимости как можно скорее подзарядить смартфон, если у вас мало времени. При полной подзарядке нагрев может оказаться слишком сильным. Так это или нет, покажут будущие модели смартфонов.
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