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Компания Lenovo подтвердила существование планшета на Android, который изначально показали в китайской социальной сети Weibo. Название немного другое, зато имеется разъём HDMI. Это даёт возможность применять планшет в качестве внешнего экрана для любого устройства с данным интерфейсом, в том числе портативной игровой консоли Nintendo Switch.

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Сначала считалось, что это устройство будет называться Yoga X. В итоге оно получило название Yoga Pad Pro и 13-дюймовый экран.

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Существуют и другие планшеты на Android с выходами HDMI, но практически нет вариантов с входами HDMI. В данном случае имеется Micro HDMI, позволяя использовать планшет как монитор. Lenovo предлагает задействовать его как портативный экран для подключения Nintendo Switch.





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Планшет обладает интересными характеристиками вроде LCD-дисплея 2K LTPS с соотношением сторон 16:10, 100% цветового пространства sRGB, Dolby Vision и HDR 10. Есть подставка на обратной стороне, которая может поворачиваться на 180 градусов, что позволяет повесить устройство на стену.

Применяется процессор Snapdragon 870, объём оперативной памяти 8 ГБ, 256 ГБ хранилище, батарея 10200 мАч, USB-C 3.1, Wi-Fi 6 и четыре динамика с Dolby Atmos. Задняя камера отсутствует, но есть передняя 8 Мп с сенсором TOF для лицевой разблокировки. Отдельно можно приобрести стилус.

Yoga Pad Pro поступит в продажу 31 мая в Китае по цене 3299 юаней. Про продажи в других странах ничего не сообщается.

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