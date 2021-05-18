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Мессенджер WhatsApp добавил возможность игнорировать уведомления, которые приходят из архивных чатов. Первые намёки на эту функцию появились ещё в 2018 году. Тогда говорилось, что она войдёт в состав режима отпуска. Про этот режим новостей пока нет, зато в бета-версии WhatsApp на Android предлагается опция «Игнорировать архивные чаты».

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До сих пор при архивировании чата в WhatsApp при поступлении туда новых сообщений он автоматически разархивировался. Теперь старые чаты не будут разархивироваться при поступлении сообщений и пользователи не будут видеть уведомлений об этом, если не разархивируют чат вручную. У некоторых обладателей бета-версии данная функция включена по умолчанию.

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Чтобы поменять этот параметр, нужно перейти в раздел Настройки > Чаты. В разделе «Заархивированные чаты» включите параметр «Сохранять чаты в архиве».

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Также можно найти настройку в разделе «Настройки архива» в разделе «Архивные». Можно продолжать получать уведомления об архивных чатах, отключив эту функцию.

WhatsApp недавно предложил возможность отключать уведомления насовсем. Ещё появились исчезающие по истечении заданного времени сообщения.



