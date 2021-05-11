Против Apple подан коллективный иск на 1,5 млн фунтов из-за высоких комиссий в App Store
Компания Apple сталкивается со всё большим числом судебных исков в разных странах мира. Её обвиняют в нечестных методах ведения конкурентной борьбы. В начале 2019 года Верховный суд США принял решение, что обладатели iPhone имеют право подать иск против Apple из-за налог на покупки в App Store в 30%.
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Теперь против американской компании снова подали коллективный иск. Она обвиняется в повышенных тратах примерно 20 млн пользователей приложений в Великобритании. В иске говорится, что налог App Store 30% является завышенным для потребителей. В результате истцы требуют компенсации в размере 1,5 млн фунтов стерлингов. Любой обладатель iPhone или iPad в Великобритании, который покупал приложения и подписки в этом магазине с 2015 года, может обратиться за компенсацией.
По мнению руководящей подачей иска Рэйчел Кент, которая преподаёт в Королевском колледже Лондона, доминирование Apple на рынке магазинов приложений отрицательно сказалось на потребителях. Иск был подан в Лондоне.
Apple заявила о необоснованности претензий и о том, что готова обсудить свои «обязательства перед потребителями и многочисленные преимущества, которые App Store принёс экономике Великобритании». Фирма сравнила App Store с другими цифровыми торговыми площадками и напомнила, что большинство разработчиков ничего не платят Apple, поскольку 84% приложений App Store бесплатны.
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В настоящее время Apple занята также судебным противостоянием с Epic Games в Евросоюзе.
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