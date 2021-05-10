Ещё один производитель Android-смартфонов обещает три года программной поддержки
Компания Samsung является лидером мира Android-смартфонов и потому многие следят за её действиями. Быть может, она заложила основу увеличению сроков программной поддержки аппаратов. Несколько дней назад китайская компания Oppo сообщила, что смартфоны линейки Find X3 будут поддерживаться на протяжении трёх лет. Теперь дочерний бренд Vivo обещает такой же срок поддержки на своих флагманах линейки X.
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Android будет обновлена трижды, ещё больше будет выпущено обновлений безопасности. Это относится к смартфонам, которые запустят после июля нынешнего года. Соответственно, это обещание неприменимо к недавним аппаратам Vivo X60 или прошлогодним X50.
«Представители флагманской серии смартфонов X обладают передовыми аппаратными компонентами и рассчитаны на длительный срок службы. Мы хотим, чтобы программное обеспечение соответствовало аппаратному и ожиданиям пользователей», говорит старший вице-президент и технический директор компании Vivo Юджиан Ши.
Обновлённая политика распространения программного обеспечения относится к флагманским смартфонам, которые будут продаваться в Европе, Индии и Австралии. Нынешние представители линейки X будут по-прежнему получать регулярные обновления безопасности Android.
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С одной стороны, радует, что повышается продолжительность поддержки хотя бы флагманских моделей. С другой стороны, Samsung пообещала на протяжении трёх лет обновлять и свои более дешёвые аппараты Galaxy A.
Остаётся надеяться, что другие производители решат не отставать от своих конкурентов. В первую очередь компании вроде Xiaomi, которые продают огромное количество смартфонов.
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