Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung является лидером мира Android-смартфонов и потому многие следят за её действиями. Быть может, она заложила основу увеличению сроков программной поддержки аппаратов. Несколько дней назад китайская компания Oppo сообщила, что смартфоны линейки Find X3 будут поддерживаться на протяжении трёх лет. Теперь дочерний бренд Vivo обещает такой же срок поддержки на своих флагманах линейки X.

реклама

Android будет обновлена трижды, ещё больше будет выпущено обновлений безопасности. Это относится к смартфонам, которые запустят после июля нынешнего года. Соответственно, это обещание неприменимо к недавним аппаратам Vivo X60 или прошлогодним X50.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

«Представители флагманской серии смартфонов X обладают передовыми аппаратными компонентами и рассчитаны на длительный срок службы. Мы хотим, чтобы программное обеспечение соответствовало аппаратному и ожиданиям пользователей», говорит старший вице-президент и технический директор компании Vivo Юджиан Ши.

Обновлённая политика распространения программного обеспечения относится к флагманским смартфонам, которые будут продаваться в Европе, Индии и Австралии. Нынешние представители линейки X будут по-прежнему получать регулярные обновления безопасности Android.

реклама

С одной стороны, радует, что повышается продолжительность поддержки хотя бы флагманских моделей. С другой стороны, Samsung пообещала на протяжении трёх лет обновлять и свои более дешёвые аппараты Galaxy A.

Остаётся надеяться, что другие производители решат не отставать от своих конкурентов. В первую очередь компании вроде Xiaomi, которые продают огромное количество смартфонов.



