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Компания MSI анонсировала очередные игровые компьютеры. Они оснащены процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake и видеокартами GeForce RTX 30. Также у них есть поддержка Resizable BAR, что может дать прирост производительности на 5%-10%.

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Новые компьютеры охватывают различные форматы и размеры. Предлагаются процессоры вплоть до Intel Core i9-11900K и видеокарты до GeForce RTX 3090. Наиболее дорогими компьютерами являются MEG Aegis Ti5 и MEG Trident X на основе материнской платы MSI Z590.

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Производитель особо отмечает, что все новые игровые компьютеры получили поддержку технологии Resizable Bar. MSI обещает прирост частоты кадров и улучшение качества картинки на мониторах с высоким разрешением. Resizable Bar будет доступна после выполнения нескольких простых настроек.

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Trident X относится к формату Mini-ITX, а Aegis Ti5 к ATX. Последний имеет четыре слота DDR4 (общий объём оперативной памяти достигает 128 Гб), два отсека для 2,5-дюймовых дисков и один 3,5 дюйма, три слота M.2. У Trident X два слота DDR4 (до 64 Гб), два 2,5-дюймовых отсека для дисков и два слота M.2.

Aegis Ti5 является самым крупным компьютером новой линейки MSI. Его размеры составляют 551 x 239 x 511 мм, вес 15 кг. Trident X также поставляется в версии B560, которая поддерживает до Core i7-11700 CPU и видеокарту RTX 3070. У Trident AS и Trident X одинаковый корпус размером 129 x 382 мм и весом около 6,5 кг.

Также есть модели MEG и MAG Infinite 11th Gen, которые поставляются с более стандартным корпусом ATX размером 210 x 450 x 488 мм объёмом 42 л при весе 10 кг. Серия Infinite поставляется с чипсетом Z590 (Core i9-11900K) и H510 (Core i7-11700) и поддерживает видеокарты RTX 3090 и RTX 3060 Ti соответственно. Модель Z590 имеет четыре слота DDR4 (до 128 Гб), два отсека для дисков 2,5 дюйма и один 3,5 дюйма, два слота M.2. MEG имеет два слота DDR4 (до 64 Гб), два отсека 2,5 дюйма для дисков и один слот M.2.

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MSI предоставила несколько результатов тестов ПК с включенной и отключенной Resizable BAR. Похоже, эта функция действительно улучшает игровую производительность, но не во всех играх.



