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Компания Amazon во вторник представила обновлённые планшеты линейки Fire HD 10, как происходит примерно каждые два года. В дополнение к новым Fire HD 10 и Fire HD 10 Kids Edition, Amazon также представила Fire HD 10 Plus.

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Новый Fire HD 10 отличается некоторыми улучшениями по сравнению с предыдущим поколением. В полтора раза вырос объём оперативной памяти и теперь он составляет 3 Гб. Процессор снова 8-ядерный с тактовой частотой 2 ГГц. Объём хранилища 32 Гб или 64 Гб. Диагональ экрана равна 10,1 дюйма с разрешением 1920 х 1200. Уровень яркости обещано увеличить на 10%.

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Новые планшеты тоньше и легче, вес 465 г по сравнению с 504 г у предыдущих поколений. Рамки вокруг экрана стали более равномерными.

Спереди есть передняя камера 2 Мп, задняя камера 5 Мп. Применяются стереодинамики Dolby Atmos. Некоторые приложения работают в режиме разделения экрана.

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Fire HD 10 Plus предлагает 4 Гб оперативной памяти, более качественную отделку задней стороны корпуса и беспроводную зарядку. Стандартный Fire HD 10 стоит от $149,99 с рекламой и 32 Гб памяти, а Fire HD 10 Plus от $179,99 с такой же конфигурацией.

Amazon впервые представляет Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus Productivity Bundle. По цене от $219,99 за Fire HD 10 и $249,99 за Fire HD 10 Plus, этот комплект добавляет съёмный чехол-клавиатуру и годовую подписку на Microsoft 365 Personal, которая предлагает доступ к приложениям Office и 1 Тб хранилища в OneDrive.

Есть детская версия Fire HD 10, которая включает в себя защитный чехол-бампер с двумя цветами и подставку, которая служит и ручкой. Он также поставляется с одним годом подписки на Amazon Kids+ и двухлетней гарантией по цене от $199,99.

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Ещё Amazon анонсировала линейку Fire Kids Pro. Это адаптированные для детей старшего возраста версии Fire HD 7, Fire HD 8 и Fire HD 10. Тут тоже есть защитные чехлы-бамперы, но с менее ярким дизайном, годичная подписка на Amazon Kids+ с расширенным набором контента для детей старшего возраста. Интерфейс и функции, такие как голосовые и видеозвонки, более открытый доступ в интернет и расширенный родительский контроль, также стали более «взрослыми».

Цены начинаются с $99,99 за Fire 7 Kids Pro, $139,99 за Fire Kids 8 Pro и $199,99 за Fire Kids 10 Pro.