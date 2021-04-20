Facebook даёт возможность экспортировать сообщения и заметки на другие платформы
Социальная сеть Facebook объявила, что расширяет возможности инструмента переноса данных. Теперь он может работать с публикациями и заметками. Компания впервые представила возможность передавать фотографии и видео на такие платформы, как Google Фото, в декабре 2019 года. Со временем количество поддерживаемых платформ увеличивалось, но текст переносить раньше было нельзя.
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Желающие перенести текстовые сообщения смогут отправить их в Google Docs, Blogger или WordPress.com. Как и в случае с другими типами данных, после запроса на перенос Facebook выполнит его в фоновом режиме и отправит электронное письмо по завершении процесса.
Facebook пишет, что этот инструмент создан с прицелом на конфиденциальность. Даже если пользователь выполнил вход в свой аккаунт, при передаче всё равно нужно будет ввести пароль снова. В процессе передачи данных зашифрованы.
Конфиденциальность является не самой сильной стороной любой социальной сети, особенно Facebook. Поэтому американская компания пытается предлагать новые функциональные возможности, пытаясь вернуть доверие потребителей. Страница прогресса конфиденциальности Facebook была обновлена. Теперь на ней содержится больше информации о подходе к защите конфиденциальности пользователей.
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Инструмент переноса данных доступен в разделе «Ваша информация Facebook» в настройках учётной записи. Кроме переноса на другие сервисы можно скачать информацию на свой компьютер и хранить её локально.
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