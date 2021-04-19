Первая утечка информации о Samsung Galaxy S22 говорит о маловероятности камеры Time-of-Flight (ToF)
По данным корейского новостного агентства, среди задних камер смартфонов Samsung Galaxy S22 вряд ли будет сенсор Time-of-Flight (ToF). Он подсчитывает время, которое требуется отражённому от объекта лучу света, чтобы вернуться к сенсору. Это помогает при создании трёхмерных портретных снимков и в распознавании лиц.
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В Galaxy S10 5G, Note10+ и прошлогодней серии S20 эта технология была. Не было её в Note 20 и Galaxy S21. Похоже, не будет и в будущих флагманах Galaxy S22.
Инсайдер утверждает, что реакция потребителей на камеры без модуля ToF была неплохой. По этой причине разработчики решили не оснащать им Galaxy S22.
Samsung, похоже, не видит достойных вариантов применения для этого сенсора. Он может вернуться, когда появятся практичные приложения дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).
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Согласно прежним сведениям, Samsung внедряла технологию ToF в свои смартфоны, чтобы не отставать от Apple и Huawei. Её технология не такая быстрая и точная, как сенсор глубины LiDAR от Apple. Последний произведен Sony эксклюзивно для Apple.
Это не значит, что Samsung отказалась от сенсоров ToF совсем. В ноябре прошлого года компания представила блок ISOCELL Vizion 33D ToF. Он имеет систему демодуляции для точного измерения глубины быстродвижущихся объектов. Samsung заявляет, что может точно распознавать лица в темноте. На данный момент компания якобы планирует продавать его китайским производителям смартфонов.
Помимо отсутствия камеры ToF, о серии Galaxy S22 почти ничего не известно. Анонс по традиции ожидается в первом квартале будущего года. Там может использоваться процессор Exynos с графикой AMD. Также Samsung стала сотрудничать с японской компанией Olympus. Это известный производитель камер. Недавно появлялась информация, что Samsung пересматривает свою текущую стратегию в отношении камер.
Пока же внимание обозревателей приковано к смартфону Galaxy Z Fold 3, появления которого остаётся ждать недолго.
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