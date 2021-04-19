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По данным корейского новостного агентства, среди задних камер смартфонов Samsung Galaxy S22 вряд ли будет сенсор Time-of-Flight (ToF). Он подсчитывает время, которое требуется отражённому от объекта лучу света, чтобы вернуться к сенсору. Это помогает при создании трёхмерных портретных снимков и в распознавании лиц.

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В Galaxy S10 5G, Note10+ и прошлогодней серии S20 эта технология была. Не было её в Note 20 и Galaxy S21. Похоже, не будет и в будущих флагманах Galaxy S22.

Инсайдер утверждает, что реакция потребителей на камеры без модуля ToF была неплохой. По этой причине разработчики решили не оснащать им Galaxy S22.

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Samsung, похоже, не видит достойных вариантов применения для этого сенсора. Он может вернуться, когда появятся практичные приложения дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

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Согласно прежним сведениям, Samsung внедряла технологию ToF в свои смартфоны, чтобы не отставать от Apple и Huawei. Её технология не такая быстрая и точная, как сенсор глубины LiDAR от Apple. Последний произведен Sony эксклюзивно для Apple.

Это не значит, что Samsung отказалась от сенсоров ToF совсем. В ноябре прошлого года компания представила блок ISOCELL Vizion 33D ToF. Он имеет систему демодуляции для точного измерения глубины быстродвижущихся объектов. Samsung заявляет, что может точно распознавать лица в темноте. На данный момент компания якобы планирует продавать его китайским производителям смартфонов.

Помимо отсутствия камеры ToF, о серии Galaxy S22 почти ничего не известно. Анонс по традиции ожидается в первом квартале будущего года. Там может использоваться процессор Exynos с графикой AMD. Также Samsung стала сотрудничать с японской компанией Olympus. Это известный производитель камер. Недавно появлялась информация, что Samsung пересматривает свою текущую стратегию в отношении камер.

Пока же внимание обозревателей приковано к смартфону Galaxy Z Fold 3, появления которого остаётся ждать недолго.