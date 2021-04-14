Sony анонсирует свой новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 III в среду, а во вторник появились новые сведения о нём. Был опубликован набор изображений не очень высокого разрешения. Изменений в дизайне мало, если есть вообще. Будущий флагман выглядит так же, как его предшественник, Sony Xperia 1 II.

Этого и следовало ожидать от мобильного подразделения Sony, которое имеет самый консервативный дизайн на рынке смартфонов. Sony старается привлечь покупателей не модным внешним видом. В частности, она делает акцент на камеры. Так может быть на этот раз.

Выступ камеры на задней панели устройства заметно длиннее прежнего. Это означает более крупные сенсоры и более мощные камеры. Судя по просочившимся спецификациям, одна из камер должна быть камерой-перископом с дальним зумом.

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Этот перископ может называться Cyber-shot. Такое название у линейки цифровых камер Sony и в прошлом она уже появлялась на аппаратах этого производителя. В далёком прошлом, когда аппараты выпускались в партнёрстве со шведской компанией Ericsson. Глядя, как почти все производители телефонов (кроме Apple) объединяются с крупнейшими фотографическими брендами, Sony задействует собственный бренд Cyber-shot, чтобы подчеркнуть улучшенные возможности обработки изображений. Хочется верить, что это принесёт реальные улучшения, а не станет пустым рекламным звуком.

Аппарат может обладать экраном 6,5 дюйма 4K с 10-битным HDR и частотой обновления 120 Гц, что сделает его первым устройством с таким дисплеем. Максимальная яркость якобы составляет 1300 нит, что также впечатляет. Ожидается объём оперативной памяти 12 и 16 Гб, хранилища 256 и 512 Гб. Не забудут и стандарт связи 5G. В верхнем левом углу экрана будет селфи-камера, при этом ширина рамок сверху и снизу должна быть одинаковой.

Среди задних камера основная будет с разрешением 64 Мп, сверхширокоугольная 12 Мп и вышеупомянутый объектив-перископ Cyber-shot 12 Мп с зумом без потерь. Будет использоваться флагманский процессор Snapdragon 888, а ёмкость батареи составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Ожидается начальная цена около $1350, на фоне которой iPhone выглядит не таким уж дорогим.

Также в среду должны быть представлены модели Xperia 10 III и Xperia 5 III по более вменяемой цене.