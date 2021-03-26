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Каждый день появляются новости о том, что мировой дефицит микросхем в ближайшее время не кончится. Наоборот, даты окончания кризиса каждый раз отодвигаются всё дальше. Самая сильная засуха на Тайване за последние десятилетия не прекращается. Это привело к введению властями дополнительных ограничений в областях, где расположены крупные компании по производству полупроводников и дисплеев, такие как TSMC.

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Тайвань столкнулся с самой сильной засухой за 56 лет после падения количества осадков в сочетании с отсутствием тайфунов в 2020 году. Обычно здесь бывает три или четыре тропических шторма ежегодно. Министр экономики недавно заявил, что засуха пока не повлияла на TSMC или другие компании. С учётом того, что типичное предприятие по производству полупроводников использует от двух до четырех миллионов галлонов сверхчистой воды в день, это может измениться.

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По мере усугубления засухи официальные лица Тайваня впервые за шесть лет объявили об угрозе водоснабжения. С 6 апреля власти сократят подачу воды промышленным потребителям в центральных округах Тайчжун, Мяоли и Чанхуа на 15%. Кроме того, водопроводная вода будет отключаться в этих районах на два дня в неделю, но это не относится к промышленным предприятиям.

«В план по экономии воды входят научные парки в Тайчжуне и Мяоли. Мы бы посоветовали компаниям на этих территориях, которые могут столкнуться с двухдневным отключением воды, заранее заготовить воду или подготовить грузовики с водой». Это слова заместителя генерального директора Тайваньского агентства водных ресурсов.

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TSMC и Micron работают в Тайчжуне. Первая говорит, что увеличит количество воды из автоцистерн и что ограничения не повлияют на работу. Вторая отказалась от комментариев.

У AUO, Micron, TSMC и Winbond есть фабрики в Тайчжуне. Innolux и GlobalWafers имеют фабрики в Миаоли, у Phison также есть фабрика в стране. Если засуха начнёт влиять на производство на этих предприятиях, это усугубит глобальный дефицит чипов. Результатом станет дальнейшее снижение доступности и рост цен на графические процессоры и дисплеи.