Автономные автомобили Яндекса смогли проехать в сложных условиях больше 10 млн. километров
Компания Яндекс начала испытывать свои автономные автомобили на зимних дорогах Москвы более трёх лет назад. Она поставила задачу создать универсальный беспилотный автомобиль, способный без проблем ездить по разным городам мира. Теперь компания утверждает, что испытания увенчались успехом. Транспортные средства недавно достигли отметки в 10 млн. километров в автономном режиме, главным образом в Москве.
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Погода в Москве далеко не такая хорошая, как в Калифорнии. Например, в январе на город обрушился циклон, который засыпал улицы снегом и вызвал падение температуры до минус 25 градусов. Для беспилотных автомобилей со светоизлучающими датчиками (LIDAR) для отслеживания расстояния между объектами снегопад и конденсация могут ухудшить видимость.
Чтобы преодолеть опасные условия, в Яндексе решили повысить производительность лидара. Использовались нейронные сети для фильтрации снега из облака точек лидара, за счёт чего была повышена чёткость объектов и препятствий вокруг транспортного средства. Система обладает историческими данными о движении в зимнее время, чтобы помочь ей различать выхлопные газы автомобилей и облака конденсата на вентиляционных отверстиях. Вдобавок ко всему, Яндекс утверждает, что нейронные «фильтры» могут помочь транспортным средствам быстрее водителей-людей распознавать пешеходов, скрытых зимним туманом.
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Вождение по московским дорогам также помогло улучшить навигацию по трафику. По словам представители компании, система смогла со временем адаптироваться как к мокрому снегу, так и к более жёстким ледяным условиям. Это позволило ей принимать более обоснованные решения во всём, от ускорения до торможения и смены полосы движения. Кроме того, зимние условия заставили встроенную в систему технологию локализации адаптироваться к таким опасностям, как скрытые дорожные знаки, границы улиц и снежные завалы размером с здание. Это стало возможным благодаря отображению в реальном времени данных о движении, положении и перемещении, измеряемых сочетанием датчиков, акселерометров и гироскопов.
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