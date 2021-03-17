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Штат Юта США кажется не лучшим местом для любителей развлечений для взрослых. Среди последних инициатив местных консервативных законодателей предложение автоматически блокировать порнографию в интернете на всех новых смартфонах и планшетах. Это очередной шаг в рамках начавшейся в 2016 году кампании, когда в Юте порнографию назвали виноватой в кризисе общественного здравоохранения.

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Как сообщает Associated Press, теперь дело за губернатором штата. Спенсер Кокс может наложить вето на законопроект, принятый контролируемым Республиканской партией законодательным собранием, или подписать его к 25 марта. Губернатор до сих пор не говорил о своих планах. Его пресс-секретарь сообщила, что он «внимательно рассмотрит этот законопроект в период его подписания».

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Мера HB72 потребует, чтобы все смартфоны и планшеты, продаваемые в Юте после 1 января 2022 года, были оснащены предустановленным фильтром контента, способным блокировать «вредные для несовершеннолетних материалы». Взрослые могут при желании отключить фильтр.

Большинство мобильных устройств уже поставляются с той или иной формой родительского контроля. Сторонники законопроекта утверждают, что многие люди не знают об этом или испытывают проблемы при активации этого контроля. Критики инициативы заявляют, что закон является посягательством на свободу слова.

Даже если Кокс подпишет законопроект, он не вступит в силу, если пять других штатов не примут аналогичные законы. Это условие было добавлено после того, как производители и розничные сети заявили, что будет сложно внедрить фильтры в одном штате.

Законопроект сталкивается и с другими проблемами. Будут ли производители устройств выполнять это требование, что именно является порнографией и не будут ли фильтры случайно блокировать другие сайты, вроде медицинских.