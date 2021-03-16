OnePlus 9 Pro может поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт
Серия смартфонов OnePlus 9 будет представлена уже совсем скоро и появляется всё больше утечек информации о них. OnePlus сама часто делится информацией, не говоря только о ключевых характеристиках. Новые сведения дают понять, что OnePlus 9 Pro будет поддерживать беспроводную подзарядку мощностью 50 Вт. Для сравнения, многие смартфоны поставляются с проводным адаптером подзарядки мощностью 10 Вт.
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Если информация подтвердится, это будет серьёзный шаг вперёд по сравнению с предшественником OnePlus 8 Pro. Там мощность беспроводной подзарядки составляет 30 Вт. Ожидается, что ёмкость батареи нового смартфона будет 4500 мАч. Если ориентироваться на модель OnePlus 8T, проводная зарядка на новом аппарате будет мощностью 65 Вт.
Впрочем, всё это не делает OnePlus 9 Pro самым быстрым в плане беспроводной или проводной подзарядки. Проводная подзарядка наиболее мощная на аппарате Red Magic 6. Этот игровой смартфон поддерживает мощность подзарядки 120 Вт. Что касается значения 65 Вт, OnePlus 8T с батареей 4500 мАч от нуля до 60% заряжается за 15–16 минут.
Если говорить о беспроводной подзарядке, Xiaomi Mi 11 обладает таким же значением 50 Вт. При этом Xiaomi работает на новым стандартам мощностью 80 Вт, который уже продемонстрировала на видео. Китайская компания OPPO также представила свою технологию быстрой зарядки AirVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.
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