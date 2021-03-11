Моддеры усовершенствовали дизайн PlayStation 5 водоблоком и светодиодной подсветкой
Приобрести PlayStation 5 может быть не просто, поэтому хочется как можно скорее запустить консоль и посмотреть на её возможности. Впрочем, некоторые люди занимаются совсем другими вещами. Вьетнамская команда моддеров Modding Cafe решила облагородить консоль водяным охлаждением.
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Modding Cafe начали с полной разборки PS5. Практически все, что не припаяно к материнской плате, отправилось в мусорное ведро. Затем команда разработала индивидуальный корпус Mini-ITX и водоблок.
Sony утверждает, что жидкий металл необходим для получения наиболее качественной теплопередачи. Modding Cafe отказались от жидкого металла и использовали стандартную термопасту для ПК. В итоге корпус оказался значительно меньше стандартной PS5, так как удалось заменить огромный вентилятор размером 120x45 мм и гигантские радиаторы на два вентилятора размером поменьше.
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Добавление некоторых сильно изменённых лицевых панелей и светодиодов придало окончательному дизайну вид, сильно отличающийся от концепции Sony. Лучше всего то, что водяное охлаждение не только охлаждает, но и работает тихо.
Если у вас есть прямые руки, при помощью представленного видео можно попробовать самому поставить в PlayStation 5 водяное охлаждение. Остальным придётся подождать, пока команда не выпустит коммерческий комплект, чем она сейчас занимается.
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