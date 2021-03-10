Google Pixel 5a может быть представлен 11 июня
Google выпустила смартфон Pixel 4a не так давно, в августе прошлого года. Это был типичный годичный цикл выпуска аппаратов нового поколения. Похоже, на этот раз компания собирается немного поторопиться с моделью Pixel 5a. По словам инсайдера Джона Проссера, Pixel 5a анонсируют 11 июня этого года, почти на два месяца раньше обычного срока. Предыдущие утечки данных говорили о привычном появлении смартфона в августе, наряду с выпуском финального варианта операционной системы Android 12.
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Этот источник недавно уже утверждал, что новый аппарат Google будет представлен 11 июня, но название не называлось. Зато говорилось, что до этого будут представлены наушники Pixel Buds. Недавно в сети оказались изображения смартфона Pixel 5a, на которых можно увидеть привычный дизайн и изменённую двойную камеру сзади.
Что касается наушников, они выполнены в чёрном цвете из поликарбоната с белой кнопкой питания. Таким образом, Google снова принесёт традиционный двухцветный дизайн.
Pixel 5a будет обладать экран OLED с диагональю 6,2 дюйма и разрешением FHD+. В верхнем левом углу экрана будет отверстие, как и в случае с Pixel 4a. Пока неизвестно, не увеличится ли частота обновления экрана до 90 Гц.
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Сзади изменения более значительные. Модуль камеры похож на Pixel 4a 5G. Это значит, что Pixel 5a получит вторую камеру, скорее всего со сверхширокоугольным объективом. Сзади находится также сканер отпечатков пальцев, на своём месте остался разъём для наушников 3,5 мм. Аппарат станет на 2,3 мм длиннее и на 0,8 мм уже по сравнению с Pixel 4a 5G.
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