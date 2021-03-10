Новые сведения о Samsung Galaxy Tab S7 Lite: Snapdragon 750, 5G, экран 12,4 дюйма
Кроме пары новых высокопроизводительных планшетов на Android, разработанных для противостояния iPad Pro, Samsung работает над устройством средней ценовой категории вместо недавно снятого с производства Galaxy Tab S6 Lite.
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Его появление ожидается в июне 2021 года, в том числе будут версии с поддержкой сетей 5G. На прошлой неделе в бенчмарке появились результаты тестирования Tab S7 Lite на Snapdragon 750 с объёмом оперативной памяти 4 Гб.
Эти данные нельзя считать окончательными, но всё же они дают представление о будущем планшете. К тому же всё больше инсайдеров и авторитетных источников называют грядущий планшет средней категории Galaxy Tab S7 Lite. Это может быть официальным названием, когда планшет поступит в продажу. Почти всегда достоверные источники с голландского сайта GalaxyClub утверждают, что получили свежую информацию о цветовых вариантах и объёме хранилища.
Сообщается, что Tab S7 Lite будет предлагаться в чёрном, серебристом, розовом и зелёном оттенках, по крайней мере, в Европе. Эти цвета сменят розовый Chiffon, синий Angora и серый Oxford на прошлогоднем Galaxy Tab S6 Lite.
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Крупный планшет с диагональю экрана 12,4 дюйма в Европе может выйти только в вариантах с Wi-Fi и 5G. Предыдущие утечки данных говорили о существовании версии 4G LTE.
Для разных стран будут предлагаться две версии хранилища, с объёмом 64 и 128 Гб, как и в Tab S6 Lite. Неизвестно, собирается ли Samsung выпустить меньшую 11-дюймовую модель Tab S7 Lite.
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